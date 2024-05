Truffa elaborata con AI, gli utenti perdono soldi e dati

Con un semplice messaggio si possono tirare fuori problematiche enormi e questo è quello che stanno attraversando alcuni utenti in questi giorni. Più persone hanno messo in mostra il loro malcontento a causa di un testo che si sta diffondendo nelle chat e nelle e-mail: si tratta di una truffa molto pericolosa.

Questa, che è diventata improvvisamente una problematica comune, sta spopolando purtroppo nelle ultime ore. Tante persone riferiscono infatti di aver ricevuto improvvisamente il testo come se fosse il messaggio proveniente da una ragazza, come se una persona li invitasse ad una conoscenza improvvisamente. C’è solo un problema in tutto questo: non è assolutamente così ed è solamente una truffa phishing pronta a mettere tutti nei guai.

Il messaggio in queste ore è diventato virale e soprattutto i più esperti sono riusciti a resistere. Altre persone si sono fatte cogliere dalla curiosità ed hanno cliccato sul link, credendo di aver messo a segno un colpo, conoscendo una donna improvvisamente.

Lo scopo del messaggio è solo quello di rubare i dati personali agli utenti e anche quelli delle carte di credito. Basta veramente poco: gli utenti dovranno solo cliccare sul link e il gioco sarà fatto.

Truffa in corso: con un messaggio si rischia molto

“Ciao, mi piaci, voglio conoscerti adesso.

Chi è così gentile da scrivermi e raccontarmi le cose più segrete?

E sì, intendo le fantasie tue più nascoste e oscure…

Ne ho parecchi, ma non so se sono troppo pervertiti per qualcuno…

Se hai le stesse fantasie, ti aspetto nel profilo Elfie_Jesse_142, lì possiamo chiamare e condividere segreti.

Sono già bagnata, come sempre, la maggior parte del tempo!“.

Questo è il testo come si è presentato di fronte a tantissimi utenti. Fate molta attenzione e cercate di non cascarci per evitare problematiche davvero difficili da risolvere. Il segreto è non cliccare sui link presenti nel messaggio.