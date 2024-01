Il 2023 si è concluso e con esso arrivano le valutazioni sui consumi reali delle auto di ultima generazione. A tal proposito, per restare informati sui consumi effettivi dei veicoli sono state compilate alcune classifiche dettagliate. Queste ultime sono suddivise per diversi tipi di alimentazione, offrendo, in questo modo, una panoramica completa delle vetture più efficienti dell’anno.

Analisi dettagliata delle auto che hanno consumato meno nel 2023

Le classifiche che vi riportiamo di seguito, offrono uno sguardo esauriente sulle auto più efficienti del 2023. Fornendo informazioni preziose per coloro che cercano il perfetto compromesso tra prestazioni, economia e sostenibilità.

Classifica Benzina

Nella categoria auto a benzina, la Mercedes Classe A, in particolare la A 200 Automatic con motore 1.3 mild hybrid da 163 CV, si posiziona al vertice. La sua media di 4,00 l/100 km (percorrenza di 25,00 km/l) nel tragitto Roma-Forlì le garantisce il decimo posto nella Top 10 per alimentazione, con una spesa di 25,83 euro per il viaggio.

Classifica Diesel

Tra le auto diesel, spicca la performance della Mercedes A 180 d Automatic, con il suo motore 2.0 turbodiesel da 116 CV. Registra una media di 3,40 l/100 km (29,41 km/l), collocandosi tra le prime dieci auto diesel, con una spesa di 20,61 euro per il carburante nel viaggio.

Classifica Gpl

Nonostante la limitata disponibilità di auto a Gpl, la Dacia Sandero con motore 1.0 turbo benzina-Gpl da 101 CV si distingue con una media di 5,65 l/100 km (17,70 km/l). Con una spesa di appena 14,62 euro per il viaggio, si posiziona al terzo posto nella classifica assoluta dei consumi reali per auto a Gpl nel 2023.

Classifica Full Hybrid

Nella categoria full hybrid, la Renault Clio primeggia con l’ottima media di 4,00 l/100 km (25,00 km/l) della E-Tech full hybrid da 145 CV. Con una spesa di 25,98 euro per il viaggio standard di 360 km da Roma a Forlì. La Renault Clio si conferma come leader di efficienza.

Classifica Plug-in Hybrid

Tra le auto ibride plug-in, la Mercedes Classe C Station Wagon con motore 2.0 turbodiesel ed elettrico da 313 CV totali e batteria da 25,4 kWh ottiene una prestazione eccezionale con 2,90 l/100 km (34,48 km/l). In seconda posizione c’è la Kia Niro ibrida plug-in, seguita dalla nuova Toyota Prius Plug-in Hybrid.