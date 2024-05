Il produttore tech Motorola sta preparando l’arrivo di diversi nuovi dispositivi. Uno di questi è il prossimo Motorola Edge 50 Ultra e quest’ultimo dovrebbe arrivare ufficialmente per il mercato cinese con il nome di Motorola X50 Ultra. Proprio quest’ultimo modello è stato avvistato in rete in queste ore sul portale cinese TENAA. Vediamo qui di seguito quanto è emerso.

Motorola X50 Ultra in arrivo, nuovo avvistamento sul portale TENAA

Nel corso delle ultime ore è stato avvistato sul portale cinese TENAA uno dei prossimi smartphone a marchio Motorola. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Motorola X50 Ultra. Sul sito in questione sono state pubblicate alcune immagini che ci hanno confermato il suo possibile design. In particolare, è confermato il design del modulo fotografico e anche una delle colorazioni che saranno disponibili, ovvero Forest Gray.

Secondo le precedenti indiscrezioni, sembra che il nuovo device sarà disponibile in questa colorazione con la backcover realizzata con materiale in similpelle. Dal punto di vista dimensionale, lo smartphone dovrebbe misurare 161.0 x 72.4 x 8.5 mm, mentre il peso dovrebbe essere pari a 197 grammi. Dal punto di vista delle prestazioni, invece, ci si aspetta la presenza di uno dei potenti soc di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8s Gen 3.

Le immagini pubblicate online ci confermano poi la presenza di un ampio display con i bordi curvi ai lati. In particolare, dovrebbe trattarsi di un pannello con tecnologia OLED e con una diagonale pari a 6.7 pollici, sicuramente con una frequenza di aggiornamento dello schermo molto elevata. L’autonomia dovrebbe poi essere affidata ad una batteria con una capienza di 4500 mah con supporto alla ricarica rapida da 125W. Dovrebbe inoltre esserci il supporto alla ricarica wireless con una potenza massima pari a 50W.

Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni prima del debutto ufficiale del nuovo Motorola X50 Ultra.