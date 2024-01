Truffa nuova GRAVISSIMA e difficile da evitare, rubati soldi dai conti

Girano ancora senza problemi le varie truffe che purtroppo portano gli utenti a cascarci. Da diversi giorni sono in arrivo delle segnalazioni che parlano di una truffa ben specifica, con un messaggio all’apparenza scritto da una ragazza ma che non è altro che un tranello. Il testo è scritto qui in basso proprio per rendere meglio l’idea ai nostri lettori.

Truffa phishing con la tecnica del sito di incontri, ecco il messaggio

“Ciao, penso che non ci sia niente di sbagliato nello scriverti prima.

Vorrei prendermi un momento e conoscerti. Mi chiamo Christa, amo viaggiare, uomini sexy e forti.

Voglio incontrare la mia piccola felicità! Ho una relazione, ma capisco che questo non è mio, tutto si romperà. Nessuna comprensione e nessuna passione.

Ti sto cercando in modo che tu possa mostrarmi la vita reale e aiutarmi a realizzare me stesso! Qui ho postato il mio profilo, Mrs-Christa nickname per la ricerca.

Puoi vedere le mie foto erotiche, i miei video e chiamarmi.”

In poche parole gli utenti crederanno di registrarsi al sito di incontri per poter conoscere questa fantomatica ragazza, ma troveranno solo una truffa. Il tutto magari accadrà senza che neanche se ne possano accorgere, visto che il vero inganno sarà durante la compilazione dei dati per l’iscrizione al finto sito.

Fate dunque molta attenzione e non prestate alcuna ascolto a messaggi di questo genere, che hanno come unico intento quello di rubare dati e credenziali. Sono molte le persone che nelle ultime ore ci hanno rimesso anche gli account bancari.