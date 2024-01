Truffa con un semplice MESSAGGIO, attenzione al testo che svuota il conto

Anche questa volta una truffa ha colpito gli utenti con un messaggio che sembra voler rifilare un buono gratuito.

In realtà non c’è nulla di più falso di questi messaggi che, come potete vedere in basso, tirano in ballo anche colossi del mondo dei grandi magazzini. Fate molta attenzione e non diffondete assolutamente queste e-mail ai vostri contatti.

La truffa che fa credere agli utenti di aver ricevuto una carta regalo

Danno un’occhiata al testo, questo sembra molto convincente, soprattutto in virtù di come è scritto. L’italiano è molto più corretto rispetto alle truffe che hanno girato durante l’ultimo periodo del 2023 ed è per questo che molti hanno abboccato.

L’unico obiettivo è solo quello di farvi registrare per rubarvi i dati sensibili, per cui restate sulle vostre e non cascateci.

“Offerta Esclusiva:Vinci una Carta Regalo Conad da €500 per soli €1,95!

Paga solo €1.95 per avere la possibilità di vincere un fantastico premio!

Ciao [Nome del Destinatario],

Speriamo che questo messaggio ti trovi bene! Come cliente apprezzato, siamo entusiasti di offrirti un’opportunità esclusiva per vincere una Carta Regalo Conad da €500 per soli €1,95!

Come funziona la Carta Regalo Conad?

L’utilizzo della Carta Regalo Conad è incredibilmente semplice. Basta presentarla alla cassa, e l’importo della tua spesa sarà automaticamente dedotto. È un modo comodo e senza problemi per goderti la tua esperienza di shopping.

Perché dovresti partecipare?

La Carta Regalo Conad è il tuo biglietto per una spesa senza limiti! Immagina di avere €500 da spendere nei tuoi prodotti preferiti, generi alimentari, prodotti per la casa e altro ancora. È un’opportunità fantastica per coccolarti e coccolare le persone a te care.”