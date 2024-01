Truffa TERRIBILE nel 2024, il messaggio che ruba soldi dal CONTO

Riuscire ad avere sottomano il metodo universale per sfuggire alle truffe è praticamente impossibile, bisogna affidarsi solo all’esperienza. In realtà ci vuole anche un po’ di buon senso, in modo da capire cosa sta succedendo quando arriva un determinato messaggio. Durante gli ultimi giorni ad esempio sta circolando in rete una truffa molto particolare, la quale avrebbe colto di sorpresa più persone.

Il messaggio in poche parole vuole attirare le persone a cliccare su un link che porterebbe ad un fantomatico sito di incontri che permetterebbe di conoscere la persona che ha inviato il messaggio particolarmente allettante. Nel testo, come potrete vedere nel paragrafo successivo, una finta ragazza dichiara di voler conoscere più approfonditamente l’utente, essendo disposta a scambiarsi immagini e tante altre informazioni.

State quindi molto attenti, perché è questo il modo per portarvi ad entrare in un sito dove inserendo le vostre informazioni, le lascerete finire nelle mani dei malviventi. La stessa cosa potrebbe avvenire con i soldi, visto che molti hanno inserito anche i dati delle loro carte di credito.

Truffa in atto in Italia, questo è il messaggio che sta mettendo in difficoltà gli utenti

“Mi piace così tanto la tua città che rimarrò qui per diversi mesi.

Ho fatto una vacanza e voglio rilassarmi, divertirmi!

Un amico mi ha invitato a farle visita, abbiamo fatto una passeggiata, c’è tanta bella gente.

È diventato interessante per me, forse ci sono uomini single, quindi un amico ha dato il tuo contatto.

Quindi ti scrivo, non sono sposato, senza figli, ho 32 anni.

Mi sembra che vorrai passare del tempo con me se vedi la mia foto.

E la foto è nel mio profilo: Rosalia-blondie

Chiamami!

Con affetto, Rosalia”