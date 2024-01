Il mondo dei social media è in costante evoluzione, e Instagram è una delle piattaforme più popolari che continua a introdurre nuove funzionalità per arricchire l’esperienza degli utenti. Se sei appassionato di Instagram questo trucco è utilissimo per poter migliorare il tuo profilo. Esiste infatti un metodo alternativo per poter aggiungere delle storie in evidenza su Instagram senza prima dover pubblicare la foto in questione. Questo tipo di “interventi” sono particolarmente interessanti perché ci permettono di sfruttare al massimo le potenzialità della piattaforma social per la condivisione di foto e video.

Aggiungere storie in evidenza senza pubblicarle su Instagram

Poter aggiungere storie in evidenza senza pubblicarle è molto semplice. Prima di tutto bisogna caricare una storia sul proprio profilo Instagram e poi immediatamente eliminarla. La foto che è stata appena eliminata viene spostata dall’applicazione nella sezione “Eliminati di recente” dove sarà possibile anche ripristinarla subito. Se si decide di procedere in tal senso la storia tornerà online immediatamente e sarà visibile a tutti i propri follower. La funzione di per sé è già molto utile così, ma c’è un ulteriore trucco che permette di sfruttare completamente questa funzione. Non tutti conoscono questo trucco avanzato, ma può essere davvero molto utile.

Infatti, se dopo aver eliminato la storia attendiamo 24 ore, è possibile utilizzare ancora la storia eliminata, ma in modo “diverso”. Una volta attese le 24 ore bisogna recarsi nella sezione “Attività” e cliccare sulla voce “Eliminati di recente“. Qui, si avrà l’opportunità di ripristinare la storia eliminata che, una volta recuperata, verrà spostata direttamente nell’archivio delle storie. In questo modo viene consentito agli utenti di poterla aggiungere alle storie in evidenza. Ciò significa che la foto o il video utilizzato durante questo processo rimarrà “salvato” nelle storie in evidenza anche se, agli atti, il contenuto non è stato effettivamente pubblicato su Instagram.

Questo trucco richiede una certa rapidità e precisione, ma se eseguito correttamente, ti permetterà di personalizzare le tue storie in evidenza senza renderle visibili. È un modo intrigante per gestire il contenuto del tuo profilo, creando una selezione di storie in evidenza che rispecchiano al meglio la propria personalità (o nel caso di un’attività il proprio brand) senza necessariamente dover pubblicare prima quel determinato contenuto. Prova questa tecnica e scopri come rendere il tuo profilo Instagram ancora più unico e accattivante.