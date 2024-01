WhatsApp, niente più BACKUP gratis: sarà a pagamento

Lo scorso 2023 è stato un grande anno per gli utenti di WhatsApp, che hanno potuto infatti accogliere un gran numero di aggiornamenti. Questi sono stati necessari ad accrescere il livello dell’applicazione, oggi stabilmente la migliore per quanto riguarda il mondo della messaggistica. Chi credeva in un certo qual modo che Telegram potesse raggiungere la sua forza, si sbagliava, sebbene avesse tante funzionalità.

Quelle che sono state introdotte da WhatsApp però non sono da meno e riguardano svariati aspetti molto importanti e molto richiesti. Gli utenti più esigenti oggi possono dirsi soddisfatti per il tipo di applicazione che si ritrovano ad utilizzare. Quella colorata di verde è una piattaforma ormai super versatile, che non manca sotto alcun aspetto.

Non importa quale sistema operativo le persone utilizzino: c’è davvero tutto per ogni evenienza. Quello che però in tanti avevano dimenticato è che il 2024 avrebbe portato una novità non troppo amata dalle persone.

WhatsApp: il backup per gli utenti Android ora sarà più complicato

Fare il backup per gli utenti Android su WhatsApp sarà più complicato in quanto sarà incluso nei 15 giga di Google Drive.

Prima tutto funzionava con un sistema libero, non legato a questo limite di giga. Il problema persiste siccome questo spazio viene occupato in genere anche da altri file legati al proprio account di Google ed è per questo che probabilmente ogni utente avrà pochissimi giga a disposizione per il suo backup di WhatsApp.

Tutto ciò rispecchia anche la realtà degli utenti che hanno un iPhone, i quali non hanno mai avuto la possibilità di fare un backup illimitato. Anch’essi infatti sono subordinati ai 5 giga gratuiti e estendibili a pagamento che fornisce iCloud.