Ubisoft ha, di recente,divulgato i requisiti ufficiali di sistema per la versione PC Prince of Persia The Lost Crown, confermando che il videogioco sarà disponibile su Epic Games Store e Ubisoft Store. Per garantire un’esperienza di gioco fluida a 1920 x 1080 a 60 FPS con qualità grafica normale, i requisiti minimi includono una CPU Intel Core i5-4460 3.4 GHz o AMD Ryzen3 1200 3.1 GHz, GPU NVIDIA GeForce GTX 950 o AMD Radeon RX 5500 XT, 8 GB di RAM e uno spazio di archiviazione di 30 GB.

Invece, per coloro che cercano prestazioni superiori a 2560 x 1440 a 60 FPS con qualità grafica alta, Ubisoft raccomanda una CPU Intel Core i7-6700 o AMD Ryzen5 1600, GPU NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 5500 XT, mantenendo gli 8 GB di RAM e uno spazio di archiviazione di 30 GB.

Gli appassionati di grafica ultra possono optare per i requisiti ultra che consentono di giocare a 3840 x 2160 a 60 FPS con qualità grafica massima, richiedendo specifiche hardware simili a quelle raccomandate.

Videogioco Prince of Persia The Lost Crown: un’esperienza visiva eccezionale su diverse piattaforme

Ubisoft ha anche fornito dettagli interessanti circa la risoluzione e il frame rate per le versioni console del famoso videogioco. Le console di nuova generazione, come Xbox Series X e PS5, offriranno un’esperienza di gioco fino a 120 FPS a 4K, mentre Xbox Series S fornirà 60 FPS a 1440p. Le console di generazioni precedenti, come PS4 e Xbox One, garantiranno 60 FPS a 1080p. Su Nintendo Switch. In più il gioco offrirà 60 FPS a 720p in modalità portatile e 1080p in modalità TV. Prince of Persia The Lost Crown promette davvero un’esperienza visiva coinvolgente su una vasta gamma di piattaforme.

Insomma, un qualcosa assolutamente da non perdere !