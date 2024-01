Il volantino “Il Vero Fuoritutto” di Unieuro dà il via al nuovo anno offrendo sconti irresistibili dal 10% al 50% su una vasta gamma di prodotti tech. Fino al 17 gennaio, gli acquirenti potranno approfittare di offerte vantaggiose su smartphone, portatili gaming e tradizionali, TV, soundbar, elettrodomestici di varie dimensioni, oltre a una selezione di prodotti Apple e Dyson.

Tra le offerte più interessanti spiccano sconti su TV, smartphone di marche premium e low-cost, smartwatch delle migliori marche come Garmin, Samsung e Amazfit. In più portatili e monitor di brand rinomati come HP, Lenovo, ASUS e MSI. Sono inclusi nella promozione anche articoli come scope elettriche, robot per la pulizia, biciclette e monopattini elettrici.

Unieuro: sconti eccezionali su smartphone, portatili, TV, elettrodomestici e tanto altro ancora

Il “Vero Fuoritutto” di Unieuro non trascura però nemmeno gli amanti della musica e dell’home entertainment, offrendo sconti del 20% su soundbar (con una spesa minima di 199€), del 30% su sedie gaming (con una spesa minima di 120€) e del 25% su frigoriferi side by side e multidoor (con una spesa minima di 1300€).

Unieuro dedica particolare attenzione al benessere in casa anche con uno “Speciale Clima”. Chi acquista un condizionatore di marca riceverà in omaggio un robot aspirapolvere Hoover e avrà la possibilità di dilazionare il pagamento in 20 comode rate mensili a interessi zero, con la prima rata fissata a giugno 2024. I deumidificatori sono invece scontati del 20%, contribuendo a creare un ambiente ideale per tutti.

Per esplorare le promozioni del volantino “Il Vero Fuoritutto” e cogliere le opportunità online, è sufficiente visitare il sito Unieuro. Non perdere l’occasione di risparmiare su prodotti di alta qualità e approfitta delle offerte fino al 17 gennaio!