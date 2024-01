A partire dal 2 gennaio 2024 Rabona Mobile ha avviato un nuovo incredibile servizio, Rabona Connect, che permetterà all’operatore telefonico virtuale di espandersi anche fuori dai confini nazionali.

Rabona Mobile è un operatore nato nel 2017 con l’intento di fornire agli utenti una connessione di qualità a prezzi davvero convenienti.

Nell’ultimo anno il gestore legato al mondo del calcio ha passato non pochi problemi a causa di alcune controversie con Vodafone e Plintron, gli operatori su cui si appoggia per fornire i propri servizi.

Adesso la situazione pare essersi stabilizzata e Rabona Mobile è pronta a tornare più forte che mai e a compiere una vera e propria rivoluzione telefonica.

Rabona Mobile, in cosa consiste questo nuovo sevizio?

Per comprendere bene in cosa consiste il nuovo servizio offerto da Rabona Mobile, è necessario spiegare innanzitutto cosa sia un eSIM.

Le e-SIM che sta per embedded Subscriber Identity Module sono delle SIM virtuali, che si trovano direttamente incorporate nei dispositivi elettronici quali smartphone e tablet e non hanno una loro forma fisica come quelle tradizionali a cui siamo abituati.

E quali potrebbero essere i vantaggi di questa nuova tecnologia? Le e-SIM sono molto più comode di quelle tradizionali perché possono essere modificate da remoto. Ad esempio se noi volessimo cambiare operatore con le eSIM non ci sarebbe più l’obbligo di dover cambiare la scheda.

Per quanto riguarda Rabona Connect l’operatore ha diffuso le seguenti tariffe: