Microsoft crea il Tasto Copilot: la nuova era delle tastiere Windows

Microsoft, il gigante tecnologico di Redmond, ha recentemente annunciato un significativo cambiamento nel layout fisico ufficiale delle tastiere dei PC Windows. Questa innovazione rivela l’importanza che l’azienda attribuisce all’intelligenza artificiale, introducendo un tasto fisico dedicato per Copilot, il suo assistente virtuale di punta. Il cambiamento più evidente è la sostituzione della dicitura “CTRL” con il logo Copilot.

Secondo Microsoft, questo rappresenta il primo cambiamento significativo nella tastiera dei PC Windows in quasi tre decenni. Un periodo che risale all’introduzione del tasto Windows, inizialmente pensato per aprire il menu Start e successivamente evoluto per svolgere un ruolo cruciale nella creazione di scorciatoie e nell’accesso rapido alle funzionalità del sistema operativo.

L’importanza di Copilot per Microsoft: accessibilità e velocità

L’assistente virtuale è nato inizialmente come “suggeritore” di barre di codice destinato ad un pubblico di professionisti. Con il tempo la Microsoft ha implementato le sue capacità per espandere la fascia di utenza, aggiungendo opzioni all’avanguardia e innovative tali da permettergli anche di combattere ad armi pari contro ChatGPT, l’IA per eccellenza del momento. Il vicepresidente di Microsoft, Yusuf Mehdi, ha dichiarato che con questo ulteriore cambiamento si aumenterà la semplicità di accesso alle proprietà di Copilot oltre che a spingere verso l’utilizzo dell’IA. Il post in cui la funzione è stata annunciata non possiede altri dettagli su questo nuovo tasto.

Mehdi ha però spiegato che premendo il nuovo tasto Copilot, gli utenti avvieranno in automatico l’assistente virtuale. Inoltre, ha anticipato che il tasto sarà presente su “molti” PC che verranno presentati al CES 2024 di Las Vegas. Non è ancora chiaro se questo sarà un requisito obbligatorio per i produttori o resterà una scelta opzionale.

La questione della possibilità di disattivare l’opzione Copilot e ripristinare la funzionalità del CTRL destro tradizionale rimane aperta. Dovremo attendere per sapere se gli utenti avranno la flessibilità di personalizzare il layout della tastiera attraverso le impostazioni di Windows 11. In caso contrario, gli utenti potrebbero considerare l’utilizzo di strumenti di terze parti, come la funzione Keyboard Manager della suite di utility open-source PowerToys, per rimappare o disabilitare i tasti della tastiera secondo le proprie preferenze e esigenze. La strategia di rendere a portata di occhio Copilot potrebbe essere vincente, portando ad un distacco più netto nelle percentuali di utilizzo dell’IA rispetto alle altre presenti nel settore.