Il mondo dell‘e-commerce cinese è in tumulto. Temu, un rivale del più noto Shein, ha recentemente intentato una causa contro il colosso della moda a basso costo. La denuncia presentata negli Stati Uniti afferma che Shein ha violato i diritti di copyright di Temu e ha adottato pratiche intimidatorie. Queste sono state definite persino “in stile mafioso”.

La società madre di Temu, WhaleCo, con sede a Boston, ha depositato il documento legale accusando Shein di aver violato i diritti di proprietà intellettuale. Su di esso ha aggiunto che la società rivale ha costretto i fornitori comuni a entrambe le piattaforme a abbandonare Temu. L’accusa include anche presunte minacce nei confronti dei fornitori, con episodi in cui si afferma che i rappresentanti di Shein avrebbero imprigionato i fornitori che lavoravano con Temu.

I dettagli della causa legale Temu-Shein

Un portavoce di Temu ha dichiarato che le azioni di Shein sono diventate eccessive. Ha specificato la presenza di atti come il furto di account, password e segreti commerciali, oltre a costringere i fornitori a interrompere la collaborazione con la società. I rappresentanti affermano che questa escalation di azioni intimidatorie è stata la ragione principale per intentare la causa. Le tensioni tra Temu e Shein non sono nuove. Entrambe le aziende, note per i loro prezzi bassi e le pratiche commerciali aggressive, sono state coinvolte in azioni legali reciproche in passato.

Non molto tempo fa, Shein aveva citato in giudizio Temu sempre per violazione della proprietà intellettuale, mentre la seconda aveva accusato la prima di minacce e coercizione dei produttori a stipulare accordi di esclusività nel luglio dello stesso anno. Le cause legali erano state successivamente ritirate da entrambe le parti, ma la recente denuncia di Temu indica una ripresa della disputa.

Shein, con una valutazione di 100 miliardi di dollari, è considerata una delle aziende cinesi di e-commerce più grandi. Già recentemente aveva presentato in via confidenziale una IPO negli Stati Uniti. La sua rivalità con Temu potrebbe acuire la competizione nell’arena globale dell’e-commerce, soprattutto considerando che entrambe le aziende hanno rapidamente guadagnato popolarità negli Stati Uniti e in Europa. Questa nuova denuncia potrebbe anche gettare luce sulle sfide e le controversie che accompagnano la crescita delle imprese cinesi. Si potrebbe avere un ritorno sulle questioni di concorrenza, sulle pratiche commerciali etiche e sul rispetto dei diritti.