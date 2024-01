Apple sembra pronta a stupire ancora una volta con l’iPhone 17, il prossimo gioiello della sua rinomata linea di smartphone. Sebbene l’iPhone 16 debba ancora essere presentato, emergono dettagli interessanti riguardo alle potenziali caratteristiche della fotocamera frontale del successivo iPhone 17.

Secondo le voci diffuse dall’analista Ming-Chi Kuo e riportate su Medium, l‘iPhone 17 si distinguerà per una fotocamera frontale da 24 megapixel, un notevole salto in avanti rispetto ai modelli precedenti. I predecessori, 14 e 15, vantano infatti, una fotocamera da 12 megapixel con cinque elementi in plastica, configurazione che si prevede possa mantenersi per la serie iPhone 16.

Il passaggio a una risoluzione di 24 megapixel rappresenta un aggiornamento significativo, consentendo maggiori dettagli e chiarezza nelle immagini catturate dalla fotocamera frontale. Questo permetterà alle foto di mantenere la loro qualità anche se ritagliate o ingrandite. Offrendo una maggiore flessibilità nei lavori di post-produzione. Il maggior numero di pixel, sarà anche in grado di catturare dettagli più fini, rendendo le immagini più nitide e vivaci.

iPhone 17: Altri incredibili dettagli

Un altro miglioramento rilevante che riguarda il nuovo iPhone 17 è rappresentato dall’obiettivo a sei elementi, che dovrebbe leggermente migliorare la qualità complessiva dell’immagine. Ogni elemento sarà progettato per correggere vari errori e distorsioni, contribuendo a creare foto più chiare e accurate. Questo aggiornamento tecnologico è un passo avanti per Apple nel perseguire la perfezione fotografica.

In più, è previsto che il 17 Pro, il modello di punta, includerà la tecnologia Face ID sotto il pannello, riducendo potenzialmente le dimensioni dell’Isola dinamica. Ma manterrà ancora un’apertura circolare per la fotocamera frontale, riservando l’adozione di fotocamere sotto il display per i modelli “Pro” del 2027, per un autentico aspetto “fullscreen”.