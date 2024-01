Al giorno d’oggi la nostra vita è regolata quasi interamente da dispositivi a batteria, ovvero prodotti che necessitano periodicamente di una presa a muro per la ricarica, ed il conseguente funzionamento. C’è da dire che le pile sono meno utilizzate e diffuse, nonostante ciò in determinate occasioni potrebbero tornare ancora utili; per questo motivo vi parliamo di un’ottima offerta disponibile su Amazon, legata ad un set di pile AA.

Prodotte direttamente da PilePow, sono pile alcaline a 1.5V LR6, adatte perfettamente a qualsiasi dispositivo che effettivamente le possa contenere al proprio interno, a patto che supporti il formato AA (quindi le classiche pile stilo, non le mini stilo, che altrimenti sarebbero AAA).

Pile stilo AA: ecco quanto costano su Amazon

In vendita su Amazon troviamo un set molto interessante, composto da ben 42 unità, quindi nello specifico parliamo di 42 pile stilo AA, in vendita a soli 8,93 euro. Una riduzione importante che offre un ulteriore ribassamento rispetto all’offerta migliore degli ultimi tempi, quella del Black Friday, capace di porre il kit a 9,40 euro.

Le singole batterie non contengono metalli tossici, quali potrebbero essere piombo, cadmio o mercurio, così da risultare perfettamente sicure per l’utilizzo in famiglia, e non solo. Disponibili solamente nella colorazione indicata nell’articolo, sono quasi interamente nere, con solo la parte superiore che presenta un inserto blu, atto a distinguere uno dei due poli. Spedizione rapida gestita direttamente da Amazon in tempi molto brevi.