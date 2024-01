Very Mobile, l’operatore virtuale di WindTre, si presenta come una scelta interessante nel panorama dei MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Proprio come la maggior parte di questi operatori virtuali, Very Mobile offre un assortimento di offerte con minuti ed SMS illimitati, distinguendosi per il prezzo variabile in base al gestore di provenienza. Al momento, inoltre, sono attive le Promo Flash, una temporanea opportunità che include giga gratuiti e un mese di ricarica omaggio.

Giga gratuiti e ricarica omaggio con le nuove offerte

Per coloro che decidono di effettuare la portabilità da operatori come Iliad, CoopVoce, Tiscali, Fastweb e altri MVNO, Very Mobile propone un’opzione di 1 Giga al costo di 4,99 euro mensili. In alternativa, sono disponibili quattro Promo Flash, ciascuna con un pacchetto di Giga e vantaggi aggiuntivi:

120 Giga a 5,99 euro al mese con un mese di ricarica omaggio 150 Giga a 6,99 euro al mese con 50 GB in più gratuiti 200 Giga a 7,99 euro al mese con 50 GB in più gratuiti 270 Giga a 9,99 euro al mese con 50 GB in più gratuiti

È importante notare che non sono previsti costi aggiuntivi per la nuova SIM e la sua spedizione, rendendo l’offerta ancora più conveniente.

Migrazione vantaggiosa con Promo Flash

Anche per coloro che desiderano sottoscrivere un nuovo numero, Very Mobile presenta Promo Flash con 50 Giga di traffico in omaggio:

150 Giga a 6,99 euro al mese 200 Giga a 7,99 euro al mese 270 Giga a 9,99 euro al mese

In questo caso, va considerato un costo una tantum di 1,99 euro per l’attivazione della nuova SIM. Per chi opta per pacchetti più ampi come 300 Giga o 500 Giga, il costo dell’attivazione sarà di 9,99 euro una tantum.

Oltre i giga, le funzionalità di Very Mobile

Per chi proviene da operatori di maggior peso come WindTre, Vodafone, Tim, ho., Kena Mobile o Spusu, Very Mobile offre due Promo Flash con 50 Gb di traffico aggiuntivo e un mese di ricarica gratuita:

200 Giga a 12,99 euro al mese 270 Giga a 13,99 euro al mese

Tutte le offerte Very Mobile includono una serie di servizi interessanti, tra cui “Ti ho cercato”, “RingMe”, e la modalità Hotspot, che consente di trasformare il proprio smartphone in un router Wi-Fi, condividendo i Giga con chi si desidera.

Le offerte Very Mobile si presentano come una scelta flessibile e conveniente, offrendo una varietà di opzioni adatte a diverse esigenze e provenienze di gestori. La presenza di Promo Flash rende l’offerta ancora più allettante per chi è alla ricerca di vantaggi aggiuntivi e risparmio economico.