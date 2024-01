GoPro è il marchio americano di una nota telecamera di dimensioni e peso estremamente ridotti e dotata di un ampio grandangolo che, fissandola sul corpo di una persona con particolari cinghie e accessori, permette di seguire la persona stessa e di girare video mentre si svolgono attività sportive.

Attualmente la piattaforma Amazon sta proponendo GoPro HERO10 Black ad un prezzo molto interessante. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

GoPro HERO10 Black in offerta su Amazon

La novità più interessante di questo nuovo modello si nasconde infatti all’interno della action cam ed è rappresentata dal nuovo processore GP2 che, dopo tre generazioni, sostituisce il precedente GP1. Secondo l’azienda la potenza di calcolo è raddoppiata e, facendo fede al solo upgrade dei frame delle varie modalità di ripresa direi che ci siamo. A tutte le risoluzioni i framerate massimi disponibili sono raddoppiati e quindi abbiamo ora la possibilità di girare in 5.3K a 60 fps, 4K a 120 fps e 2.7K a 240 fps.

Ma oltre a questo il nuovo processore consente anche di avere un’interfaccia molto più reattiva e una risposta del touch decisamente più veloce. In generale la nuova Hero 10 Black dovrebbe essere un passo avanti in termini di esperienza d’utilizzo e di velocità nell’esecuzione di qualsiasi tipo di operazione.

Migliora ovviamente anche la qualità delle immagini: grazie alla maggiore potenza di calcolo anche gli algoritmi di elaborazione delle immagini possono lavorare in maniera più rapida e profonda sul flusso di dati catturato dal sensore e produrre così video più belli in diversi contesti. Tra questi troviamo sicuramente le scene con poca luce che risultano decisamente più luminose e ricche di maggior dettaglio, ma anche la stabilizzazione che, per quanto potesse sembrare già ottima con la Hypersmooth 3.0 dello scorso anno, compie un ulteriore passo in avanti con la versione 4.0. Visitando questo link è acquistabile al prezzo di 269 euro.