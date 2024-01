La nuova piattaforma PlayStation Stars creata dal colosso multimiliardario Sony ha presentato dei nuovi problemi a discapito della maggior parte dei gamers.

La notizia è stata divulgata su Reddit dopo che molti gamers avevano diversi dubbi riguardo il corretto funzionamento della piattaforma.

PlayStation Stars, quale è il problema?

La nuova creazione di Sony per chi non lo conoscesse è una sorta di programma fedeltà. Grazie al completamento delle rispettive campagne si potranno ottenere collezionabili digitali.

Mettendo a disposizione le tue abilità di gioco potrai ottenere collezionabili digitali e varie ricompense. I collezionabili hanno la disponibilità di poter essere messi in vetrina come dei trofei.

Dimostrando grazie a PlayStation Stars il tuo livello di attaccamento a Sony, se sei membro del PlayStation Plus otterrai punti per ogni acquisto classificato valido così traendo dei fondi per il portafoglio da utilizzare.

Metodologia molto simile e usata anche da un altra piattaforma ovvero Steam. Essa presenta da molti anni un assegnazione di collezionabili e punti dopo gli acquisti effettuati sul Market e anche assegnabili con il gameplay.

I modi più semplici ed efficaci per ottenere punti e collezionabili utili sono:

Completare le campagne mensili

Completare le campagne personalizzate

Acquisti sul PlayStation Store

Tutto il funzionamento di PlayStation Stars si basa su una metodologia gerarchica suddivisa in 4 livelli. Tutti i nuovi membri cominceranno dal livello 1 che offre vantaggi minori rispetto tutti gli altri livelli.

Per la registrazione è molto semplice basta istallare l’applicazione, accedere con l’account PSN e iniziare con il progressivo completamento delle campagne.

Ma la parte più importante è quella degli errori che sta presentando la piattaforma nell’ultimo periodo temporale. Infatti su Reddit i gamers stanno scrivendo che non c’è la retribuzione da parte di PlayStation Stars riguardo acquisti effettuati o campagne completate. Quindi i gamers hanno scritto questi messaggi per comprendere se il problema era di tutti, ricevendo una risposta positiva alla loro domanda. Quindi l’unica speranza che si ha è che PlayStation risolva velocemente il problema trovando un accordo con i gamers riguardo il relativo rimborso o altre metodologie di risarcimento.