La grande azienda di Minato, sorprende tutti i suoi più amati gamers rilasciando su X uno spoiler riguardo i giochi che dovranno essere scontati per tutto il mese di gennaio nel PlayStation Store.

Per tutti quelli che sognavano di stare davanti alla PlayStation con una bella tazza di cioccolato caldo, è arrivato il momento giusto gustandosi al meglio una lunga sessione di giochi nel PlayStation Store.

PlayStation Store, quali sono i giochi?

Come già annunciato prima, Sony non vuole deludere i propri gamers dopo il natale, infatti mette degli sconti bomba su titolo molto famosi.

Con l’uscita della classifica dei giochi direttamente sul PlayStation blog , sono stati premiati molti giochi. Soprattutto vengono assegnati molti crediti al nuovo gioco di Marvel che si mette in una posizione davvero elevata nella classifica mondiale.

Tralasciando questa piccola distrazione, il PlayStation Store ci delizia con ben 4576 elementi tutti in offerta.

Tra tutti questi sconti ci sono titoli davvero importanti come ad esempio:

EA SPORT FC 24 PS5|PS4

Call of Duty: Modern Warfare III – Bundle Cross Gen PS5|PS4

NBA 2K24 Edizione Kobe Bryant PS5|PS4

Mortal Kombat 1 PS5

Grand Theft Auto V PS4

Hogwarts Legacy PS5|PS4

Alan Wake 2 PS5

Assassin’s Creed Mirage PS4|PS5

God of War Ragnarok PS5|PS4

STAR WARS jedi: Survivor PS5

F1 23 PS5|PS4

The Crew Motorfest Standart Edition – Cross – Gen Bundle PS4|PS5

UFC 5 PS5

Cyberpunk 2077 PS5|PS4

Diablo IV – Standard Edition PS5|PS4

Red Dead Redemption 2 PS4

Resident Evil 4 PS4|PS5

E molti altri titoli presenti nel PlayStation Store

Molti di questi presentano delle storie in solitario favolose come ad esempio God of War Ragnarok. Infatti questo gioco pluripremiato ci fa rivivere la storia norrena di Kratos e Atreus, padre divinità che è stato cacciato per sempre dall’olimpo. Ma oltre alla sua tragica storia il gameplay sarà ricco di avventure e combattimenti da pelle d’oca.

Inoltre sempre nel PlayStation Store se ci piace alternare storia e combattimenti è presente Call of Duty Modern Warfare III. Esso ha una storia che ci condurrà a vivere momenti adrenalinici nell’ Inghilterra e altri paesi per combattere contro minacce mondiali. Non scordiamo che è presente anche una modalità online per giocare con altre persone.