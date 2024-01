Expert, la catena rinomata per le sue offerte competitive e la vasta gamma di prodotti tecnologici, presenta un volantino irresistibile ricco di occasioni vantaggiose. Se stai cercando di aggiornare il tuo smartphone, cercare un nuovo computer, o esplorare le ultime novità in campo di elettronica, il volantino Expert è ciò che fa per te. Qui troverai così tante promozioni strabilianti da perdere la testa.

Smartphone all’Ultima Moda a Prezzi Speciali da Expert

Immergiti nella tecnologia pieghevole con lo stile e la potenza del Samsung Galaxy Z Flip5. Con uno sconto speciale, ora puoi possedere questo innovativo smartphone a un prezzo irresistibile. Preferisci un sistema operativo iOS? Grazie ad Expert puoi optare APPLE IPHONE 15 128GB in nero a 899,90€ invece di 979,00 euro.

Lavora e intrattieniti con stile grazie al Lenovo Ideacentre AIO 3 a soli 649,00€. Con un display ampio da 5, processore Intel i5, e una generosa capacità di archiviazione da 512GB, questo all-in-one è perfetto per ogni esigenza. Puoi inoltre dimenticare le cartucce e goderti la convenienza di una stampante con serbatoi di inchiostro ricaricabili. L’Epson EcoTank ET-2820, a soli 199 euro, offre infatti stampe di alta qualità a un prezzo accessibile. Appassionato di giochi? Desideri una nuova console? Expert ti accontenta con la Nintendo Switch Sports Bundle. Al suo interno troverai giochi sportivi inclusi per poterti divertire anche mentre sei in viaggio.

Per accedere a queste incredibili offerte, visita il tuo negozio Expert più vicino o esplora il sito web ufficiale. Tieni d’occhio le promozioni stagionali e le offerte a tempo limitato per assicurarti di non perdere nessuna opportunità. Non perdere l’occasione di portare a casa dispositivi di alta qualità a prezzi imbattibili grazie al volantino Expert. Sia che tu stia cercando di migliorare la tua esperienza di gioco, lavorare in modo più efficiente o semplicemente rimanere connesso con uno smartphone di ultima generazione, Expert ha ciò che fa per te. Affrettati e cogli queste opportunità prima che siano esaurite!