Euronics presenta i “Super Saldi”: scopri le Offerte Imperdibili

Euronics ha dato il via ai “Super Saldi”, una promozione straordinaria valida fino al 24 gennaio 2024 in tutti i suoi punti vendita. Questa iniziativa offre agli acquirenti l’opportunità di accedere a sconti significativi su una vasta gamma di prodotti di elettronica ed informatica, rendendo l’esperienza di shopping più conveniente e vantaggiosa.

Tra le offerte Euronics più interessanti presenti nel volantino spicca sicuramente il televisore LG OLED55B36 da 55 pollici, proposto a soli 1199 euro. Per chi preferisce una dimensione maggiore, invece, c’è la variante da 77 pollici è disponibile al prezzo promozionale di 2599 euro. Altre offerte includono l’LG 43UR74006, con uno schermo da 43 pollici, in offerta a 349,99 euro, e l’LG OLED 55 S90C da 55 pollici proposto a 1399 euro, garantendo una vasta scelta per soddisfare diverse esigenze.

Non perdere la tua occasione con i Super Saldi Euronics

Gli amanti della tecnologia mobile troveranno interessante lo smartphone Redmi 13C con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, disponibile al prezzo competitivo di 159,99 euro. La versione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna è proposta a 179,99 euro, offrendo una gamma di opzioni per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti. Nel settore informatico, invece, troviamo sul volantino Euronics il notebook da gaming ASUS G814JZ, proposto a 2499 euro, garantendo elevate prestazioni per gli appassionati di giochi. Per gli amanti dell’ecosistema Apple, il MacBook Air da 13 pollici con processore M1 è offerto a 899,99 euro, fornendo un’alternativa di qualità per gli utenti che preferiscono macOS.

Tra le altre promo Euronics più allettanti del volantino si distingue anche l’aspirapolvere Dyson Cyclone V10 Absolute, disponibile a soli 399,99 euro. Questo dispositivo dona una potenza di aspirazione di 151W e un’autonomia di 60 minuti, assicurando una pulizia efficace in ogni angolo della casa. L’aspirapolvere comprende nella scatola 4 accessori ed anche 2 spazzole per una pulizia eccellente di ogni superficie. Ricordiamo che queste sono solo alcune delle promo e che in caso di interesse l’intero volantino Euronics è consultabile sul sito ufficiale dello store online. Se state cercando nuovi prodotti tecnologici, non lasciatevi sfuggire questa opportunità per accedere a prodotti di alta qualità a prezzi convenienti. I “Super Saldi” rappresentano un’occasione da non perdere per chi cerca affari vantaggiosi su elettronica ed informatica.