Unieuro ha lanciato oggi il suo attesissimo volantino “Il Vero Fuoritutto“. Si tratta del lancio ufficiale di numerose offerte dedicate ad una vasta selezione di prodotti di elettronica ed informatica a prezzi super scontati. Il tutto fino al 17 Gennaio 2024.

Unieuro: Dall’Apple Watch a TV Samsung

Tra le offerte più accattivanti di Unieuro troviamo:

L’ Apple Watch Series 9 , nella versione GPS Only. Con cassa da 45mm in alluminio, proposto a soli 449 euro , garantendo un risparmio di 40 euro rispetto al prezzo di listino.

Le AirPods con case di ricarica Lightning sono in sconto, passando a 119 euro anziché 149 euro.

Per gli amanti della tecnologia Android, vediamo:

Il Samsung Galaxy Watch4 Classic , proposto a soli 189,99 euro , dimezzando praticamente il prezzo originario di 399,90 euro.

L'Honor 90 5G, che registra una significativa riduzione, scendendo a 429,90 euro da 599,90 euro.

Il Realme C, che completa l'offerta a 169,99 euro, offrendo un risparmio di 30 euro rispetto ai 199,99 euro di listino.

Nel settore dei televisori, Unieuro propone:

Il Samsung QE55Q70CATXZT da 55 pollici a 749,90 euro , notevolmente al di sotto dei 1299 euro di listino.

Il Samsung QE65S90CATXZT da 65 pollici, disponibile a soli 1899 euro. Un'opportunità imperdibile rispetto ai 2999 euro di listino.

Insomma questo e molto altro ancora solo da Unieuro. Consultate il volantino presente sul sito ufficiale del punto vendita per esplorare la lista completa dei prodotti in offerta. Non perdete l’ occasione di fare acquisti convenienti in questo periodo di sconti esclusivi.

