L’azienda cinese BYD grazie al lavoro che sta portando avanti con l’obiettivo di portare sul mercato veicoli dalle prestazioni ottimali ad un prezzo competitivo, sta registrando dei numeri del tutto importanti. Non a caso, i dati diffusi nell’ultimo periodo vedono BYD conquistare un gran numero di vendite, vendite da record che la portano all’importante traguardo di 4 milioni di auto vendute nel corso dell’ultimo anno. Non dimentichiamo, però, che da parte di questa azienda è sempre più attivo l’impegno verso lo sviluppo di nuove tecnologie per le batterie.

Abbiamo infatti più volte parlato degli ottimi risultati che ha ottenuto in questo campo. Campo in cui sta lavorando alla progettazione e produzione di batterie con maggiore autonomia e maggiore durata. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alle ultime soluzioni a cui sta lavorando BYD.

BYD: al lavoro su batterie innovative per il futuro

Non solo auto per la casa automobilistica cinese ma anche progettazione e studio di soluzioni utili per poter essere implementate sulle vetture di prossima generazione. Tra queste non possiamo non parlare delle nuove blade battery. Attualmente, infatti, il costruttore cinese è al lavoro sulla seconda generazione che dovrebbe già fare il suo debutto nella prima metà del 2025.

Non a caso, la novità che il costruttore BYD porterà con le blade battery di seconda generazione saranno sia una maggiore autonomia che una migliore efficienza. Secondo quanto diffuso grazie ad un recente rapporto, l’obiettivo di BYD sembrerebbe essere quello di ridurre i costi della nuova blade battery fino al 15%. Nello specifico, il rapporto svela che l’azienda cinese offrirà un formato a lama corta per la sua batteria al litio ferro fosfato di seconda generazione con una densità energetica di 160 Wh/kg, una velocità di scarica massima di 16C e una velocità di carica di 8C. Inoltre, non mancherà una versione a lama lunga con densità energetica fino a 210 Wh/kg e capacità di supportare una velocità di scarica di 8C e una velocità di carica pari a 3C.