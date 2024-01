La connessione internet è diventata un elemento fondamentale nella vita di tutti i giorni, influenzando il modo in cui lavoriamo, studiamo e ci intratteniamo. In Italia, la scelta dell’operatore mobile può essere determinante per garantire una connessione veloce e affidabile ovunque ci troviamo. La competizione tra gli operatori è sempre più intensa, con ciascuno di essi che promette velocità elevate, copertura estesa e servizi avanzati. Ma chi offre davvero la connessione internet più veloce in Italia? Per rispondere a questa domanda, possiamo fare riferimento alle classifiche elaborate da diverse fonti autorevoli, tra cui il report “State of Mobile Experience” di Tutela, una società indipendente di dati crowdsourcing.

Il miglior operatore internet in Italia

Il report di Tutela analizza la qualità delle reti degli operatori di telefonia mobile in Italia in base a diversi parametri. La classifica mette in “ordine” gli operatori in base alla percentuale di tempo in cui la rete mobile garantisce prestazioni superiori rispetto alle soglie minime per attività online come video HD, videoconferenze e games. La classifica “Consistent Quality – Core” si basa sulla percentuale di tempo in cui la rete mobile ha garantito prestazioni superiori alle soglie minime necessarie per app base, chiamate vocali, navigazione web e visualizzazione in streaming. Altre due graduatorie, “4G/5G Coverage” e “Total Coverage”, forniscono indicazioni sulla copertura 4G/5G e sulla copertura complessiva delle reti.

Attualmente, la classifica della “Consistent Quality – Excellent” vede al primo posto Vodafone con il 77,2%, seguito da TIM con il 74,6%, Iliad con il 73,2% e WindTre con il 73,1%. Nella classifica “Consistent Quality – Core”, Iliad è al primo posto con l’89,5%, seguita da Vodafone con l’89,4%, TIM con l’89,1% e WindTre con l’86%. Per quanto riguarda la copertura 4G/5G, Vodafone si posiziona al primo posto con il 560/1000, seguita da TIM con il 554/1000, WindTre con il 541/1000 e Iliad con il 530/1000. Infine, nella classifica “Total Coverage“, TIM si colloca al primo posto con il 587/1000, seguito da Vodafone con il 579/1000, WindTre con il 579/1000 e Iliad con il 562/1000.

È interessante notare che la classifica di Tutela è confermata anche dai test effettuati da Altroconsumo, un’organizzazione italiana che si occupa di tutelare e informare i consumatori. La loro analisi della copertura di rete nelle principali città evidenzia che Vodafone risulta in forte posizione in molte regioni, con particolare successo in Campania, Lazio, Puglia e Veneto. In Lombardia, WindTre primeggia nella velocità di download, mentre Vodafone si distingue per la velocità di upload.

Informazioni sulla copertura

Per ottenere informazioni più dettagliate sulla copertura di rete in una specifica località, è possibile consultare i test effettuati da Altroconsumo. Ad esempio, a Roma, Vodafone offre la velocità maggiore in download con 41 Mbps, seguita da Iliad (28 Mbps), WindTre (26 Mbps) e TIM (23 Mbps). Per quanto riguarda la velocità in upload a Roma, Vodafone si conferma come la migliore con 11 Mbps, mentre Iliad risulta la più lenta con 5,3 Mbps. Analogamente, a Milano, Vodafone detiene il primato con 47 Mbps in download, seguita da TIM (43 Mbps), WindTre (36 Mbps) e Iliad (31 Mbps).

La scelta dell’operatore mobile migliore dipende anche dalla regione e dalla città in cui ci si trova. Ad esempio, Vodafone si conferma il miglior operatore per la velocità internet in download e upload a Napoli, con 47 Mbps e 11 Mbps rispettivamente.

Se si desidera verificare la copertura di rete in una determinata area, gli operatori forniscono strumenti online per effettuare questa verifica. Ad esempio, Vodafone offre un plug-in sul proprio sito ufficiale che consente di verificare la copertura inserendo la località desiderata e la tipologia di rete (2G, 3G, 4G e 4G+). TIM e WindTre offrono procedure simili, permettendo agli utenti di verificare la copertura attraverso mappe e barre di ricerca.