Il prossimo 4 gennaio, OnePlus terrà in Cina un evento dedicato al lancio di alcuni nuovi dispositivi. Tra i protagonisti di giornata, non ancora ufficialmente confermati dal brand, ci saranno lo smartphone Ace 3 e le cuffie Buds 3.

Proprio sugli auricolari true wireless sono emersi interessanti dettagli che permettono di scoprirli meglio prima del lancio. Le OnePlus Buds 3 si configurano come delle evoluzioni dirette delle Buds Pro 2 da cui erediteranno anche il design e alcune feature.

Le cuffie saranno in-ear con un design caratterizzato da una parte lucida e una opaca. Saranno presenti un woofer da 10,4 millimetri e un tweeter da 6 millimetri. La combinazione di questi elementi permetterà di raggiungere i 48 decibel di riduzione del rumore.

Non mancherà la certificazione IP55 garantendo la resistenza all’acqua e alla polvere, utile soprattutto in fase di allenamento o mentre si pratica sport. Tra le feature più interessanti, non possiamo citare l’audio surround e una autonomia della batteria in grado di raggiungere le 44 ore.

Secondo il report recentemente trapelato, Buds 3 potrebbe non essere il nome definitivo degli auricolari. Il motivo potrebbe essere legato al loro prezzo. In Europa saranno vendute ad un costo di 99 euro, una cifra nettamente inferiore al modello a cui si ispirano.

Infatti, le OnePlus Buds Pro 2 sono state lanciate al prezzo di 179 euro mentre le Buds Pro 2R a 149 euro. Chiamare le cuffie Buds 3 potrebbe indurre gli utenti ad acquistarle grazie all’unione di elementi come la qualità e la convenienza.

Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime ore.