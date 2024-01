Il 2023 si è chiuso in modo spettacolare per i fan di GeForce NOW, il servizio di Cloud Gaming di NVIDIA, con un’ultima ondata di novità che farà felici gli abbonati. Durante l’ultimo GFN Thursday dell’anno, NVIDIA ha annunciato l’arrivo su GeForce NOW di ben 46 giochi del servizio Game Pass di Microsoft.

Questa notizia è particolarmente entusiasmante per coloro che sono abbonati sia a GeForce NOW che al servizio Microsoft o che hanno approfittato dell’offerta che propone il PC Game Pass per tre mesi. Tra i titoli annunciati ci sono giochi come “Darksiders III”, “Control”, “Metro Exodus”, “The Anacrusis”, “Century: Age of Ashes” e molti altri giochi.

Lista dei giochi GeForce Now

GeForce NOW, per chi non lo sapesse, è un servizio di Cloud Gaming offerto da NVIDIA. Lanciato ufficialmente nel 2020, il servizio consente agli utenti di giocare a una vasta gamma di videogiochi su dispositivi compatibili tramite lo streaming, senza la necessità di possedere hardware gaming di fascia alta. La lista completa dei giochi Game Pass che si uniranno alla libreria di GeForce NOW presenta per il 2024, come anticipato, 46 titoli, ma nel nostro elenco abbiamo selezionato una scelta di 20 alternative, giusto per facilitarvi la scelta su quali provare per primi:

AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative; The Anacrusis; Age of Wonders 4; Century: Age of Ashes; Darksiders III; Disgaea 4 Complete+; Europa Universalis IV; Fae Tactics; The Forgotten City; Immortal Realms: Vampire Wars; Martha is Dead; Matchpoint – Tennis Championships; The Medium; Mortal Shell; Moving Out; MUSYNX; Observer: System Redux; The Pedestrian; SpellForce 3: Soul Harvest; Sword and Fairy 7.

In questo ultimo aggiornamento del 2023, il team di GeForce NOW ha anche presentato un interessante resoconto (wrapped) che sottolinea il continuo successo della piattaforma. Con oltre 1800 giochi disponibili, di cui più di 90 “RTX-ready”, e oltre 250 milioni di ore di streaming effettuate solo nel 2023, GeForce NOW si conferma come una scelta popolare per i giocatori che desiderano un’esperienza di gioco flessibile e di alta qualità. Il 2024 si annuncia quindi promettente per gli utenti di GeForce NOW, con l’attesa di ulteriori novità e aggiornamenti che renderanno il servizio ancora più avvincente per gli appassionati di videogiochi. Qual è il titolo che cattura di più la vostra attenzione?