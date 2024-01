Una giornata su Marte: le incredibili immagini del rover Curiosity

Il rover Curiosity rappresenta una delle missioni più riuscite e longeve della NASA, dopo essersi posato su Marte il 6 agosto del 2012. Con oltre 30 km percorsi e quattro estensioni di missione, è diventato uno dei rover più longevi mai inviati su un pianeta del sistema solare. Recentemente, durante un’unione critica tra Marte, la Terra e il Sole, ha sfruttato il periodo di riposo per catturare immagini straordinarie del pianeta rosso durante l’arco di un’intera giornata marziana.

Durante questa fase delicata, in cui gli ingegneri della NASA avrebbero solitamente disattivato alcune strumentazioni per evitare danni potenziali, le telecamere Hazcam di Curiosity sono rimaste operative. Questa decisione ha permesso al rover di immortalare il percorso del sole nel cielo di Marte, fornendo così una visione senza precedenti della superficie e dell’atmosfera del pianeta.

Cosa succede su Marte in una giornata

Le telecamere Hazcam, originariamente progettate per individuare ostacoli durante gli spostamenti del rover, hanno invece fornito uno sguardo unico su Marte durante una tipica giornata. Sebbene le immagini siano in bianco e nero, in quanto le telecamere non sono state progettate per la visione a colori, hanno comunque catturato l’alba, il tramonto e l’ombra di Curiosity, che ha funzionato quasi come una meridiana marziana.

Questo straordinario scorcio della vita quotidiana di Marte è il risultato di una decisione inusuale ma affascinante da parte della NASA di utilizzare le telecamere durante un periodo di inattività del rover. Le immagini non solo offrono una prospettiva unica, ma permettono anche di apprezzare la variazione di luce e atmosfera sul pianeta rosso nel corso di una giornata marziana.

Curiosity ha superato molte sfide durante la sua missione, affrontando tempeste di sabbia, temperature polari nelle notti marziane e contribuendo a importanti scoperte scientifiche. Attualmente, la NASA prevede di concludere il quarto prolungamento di missione entro il primo quadrimestre del 2025. Tuttavia, se le batterie e i pannelli solari mantengono la loro efficienza, potremmo vedere ulteriori allungamenti, continuando a esplorare e rivelare i segreti di Marte attraverso gli occhi del rover. Queste immagini, seppur semplici, dimostrano le capacità della scienza nel farci scoprire aspetti dell’universo inesplorato. Quali meraviglie vedremo in futuro?