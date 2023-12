Il lancio europeo di OnePlus 12 e OnePlus 12R è imminente, fissato per il 24 gennaio 2024, e l’entusiasmo cresce a ritmo serrato. Grazie al noto leaker Ishan Agarwal, ora abbiamo uno sguardo più dettagliato sulle configurazioni di colori e tagli di memoria destinate al mercato internazionale, aprendo la porta a congetture sulle prossime novità anche per l’Europa, compresa l’Italia.

Le rivelazioni di Agarwal, condivise su X nelle scorse ore, svelano le configurazioni di lancio per OnePlus 12 e 12R in India. Tuttavia, è importante notare che le combinazioni di colori, RAM e storage per il mercato indiano solitamente riflettono quelle destinate al mercato internazionale, compresa l’Europa. Quindi, le informazioni divulgate potrebbero essere indicative anche per gli utenti europei.

Anteprima dei colori e delle configurazioni internazionali

Per il modello di punta, OnePlus 12, il mercato internazionale vedrà due affascinanti varianti di colore: Green (Verde) e Black (Nero). Queste scelte sobrie e classiche promettono di soddisfare una vasta gamma di preferenze estetiche. In termini di capacità, il OnePlus 12 sarà disponibile nei tagli 12/256 GB e 16/512 GB, offrendo un’ampia scelta per gli utenti desiderosi di massimizzare la memoria interna del loro dispositivo. Tuttavia, a differenza del suo predecessore OnePlus 11, sembra che non ci sarà un modello entry-level con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

OnePlus 12R, d’altra parte, presenta specifiche meno avanzate rispetto al modello di punta. Con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, il 12R assume la posizione precedentemente occupata dal modello “base” di OnePlus 11. Tuttavia, per gli acquirenti desiderosi di un potenziamento, l’azienda offre la possibilità di incrementare la RAM. Saranno disponibili modelli con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, o addirittura con 16 GB di RAM e 512 GB di storage, rendendo il 12R una scelta più versatile in termini di specifiche tecniche.

Per quanto riguarda le opzioni di colore, OnePlus 12R presenterà due eleganti scelte: Blu e Grigio, conferendo allo smartphone un tocco di raffinatezza visiva.

Il fermento dietro OnePlus 12 e 12R

L’attesa per il lancio ufficiale di OnePlus 12 e 12R cresce, con l’anticipazione di configurazioni accattivanti e opzioni di memoria flessibili. Gli appassionati di tecnologia possono prepararsi a una nuova era di innovazione OnePlus, con la promessa di dispositivi ad alte prestazioni e dal design elegante.