Con il 2024 alle porte, iniziano le indiscrezioni su quali saranno le novità di Sony per tutti gli abbonati PlayStation Plus. Il servizio online permette ai giocatori PS5 e PS4 di divertirsi con i propri amici in sessioni multiplayer ma non solo.

Infatti, a tutti gli abbonati vengono regalati mensilmente vari titoli. I giocatori possono riscattarli gratuitamente e giocarci fintanto che il loro abbonamento è attivo e in corso di validità.

Il prossimo anno, secondo il post condiviso su X (ex Twitter) direttamente sa Sony, inizierà con il botto. Uno dei titoli che verrà proposto in forma totalmente gratuita è “A Plague Tale: Requiem“. Il titolo è sviluppato dal team di Asobo Studio e rappresenta il sequel delle avventure narrate in “A Plague Tale: Innocence“.

Sony ha svelato i titoli gratuiti con il PlayStation Plus di gennaio 2024 si tratta di tre giochi assolutamente da non perdere

I giochi mensili PlayStation Plus di gennaio sono:

➕ A Plague Tale: Requiem

➕ Evil West

➕ Nobody Saves the World

I giochi mensili PlayStation Plus di gennaio sono:

➕ A Plague Tale: Requiem

➕ Evil West

➕ Nobody Saves the World

— PlayStation Italia (@PlayStationIT) December 27, 2023

I protagonisti sono i fratelli Amicia e Hugo de Rune, impegnati nella ricerca di una cura per la malattia che affligge Hugo. Il contesto in cui si muoveranno i due protagonisti è quello della Francia Medioevale con l’Inquisizione attiva per eliminare ogni minaccia causata dalla peste nera e dai ratti che la trasmettono.

Oltre a “A Plague Tale: Requiem“, sul PlayStation Plus arriveranno anche altri titoli molto interessanti. Il post ha svelato il debutto di “Evil West” e “Nobody Saves the World“. Il primo si configura come uno sparatutto in terza persona ambientato in un West dallo stile gotico. Il secondo, invece, racconta la storia di un alieno mutaforma che deve fermare un’infezione che si sta diffondendo a livello mondiale.

I tre giochi saranno disponibili per il download a partire dal 2 gennaio. Gli utenti hanno a disposizione tre titoli di generi diversi per divertirsi in questi giorni di vacanza.