A quanto pare la guerra grafica tra Nvidia e AMD continuerà molto presto con alcuni nuovi colpi nell’arsenale in arrivo, questa volta però dal lato AMD che sembra intenzionata a migliorare la propria competitività nella categoria di fascia media delle GPU, dominata dalle RTX 40 Super in Nvidia in arrivo al CES di Las Vegas, fattore che ha portato AMD a voler immettere sette nuove schede nel mercato.

Tutto ciò prende corpo in una nuova scheda video in arrivo, la Radeon RX 7600 XT la quale dovrebbe presentarsi in due possibili varianti le cui specifiche tecniche sono state entrambe leakate e diffuse nel web, il merito va al leaker Harukaze5719, il quale ha riportato su X due schede prodotto recentemente comparse sul database della Eurasian Economic Commission (EEC), ente di certificazione dei prodotti commerciabili nella Federazione Russa.

Due versioni

I dati pubblicati dal leaker riguardano nello specifico due varianti custom della scheda, una prodotta da Gigabyte ed una da AORUS, con quest’ultima dal nome AORUS RX 7600 XT OC che vanta ben 16 GB di VRAM, un dato sorprendente dal momento che non esistono altre schede di questo tipo con tanta memoria, basti pensare che la 7600 liscia ne ha a disposizione 8Gb, la RTX 4060 di NVIDIA anche si ferma ad 8Gb, perfino la RX 7700 XT si ferma a 12Gb mentre la 7800 XT pareggia con 16Gb.

Nel dettaglio come si può evincere dal quantitativo di memoria è altamente probabile l’arrivo di un upgrade anche per la GPU a bordo, con un passaggio dalla Navi 33 alla Navi 32, capace di gestire un quantitativo di memoria simile a differenza della prima.

A sorprendere sarà senza dubbio il prezzo, al lancio il costo previsto sarà tra i 300 e i 350 dollari.