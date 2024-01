Amazon è sempre pronta a far felici il più possibile i vari utenti di tutto il mondo, nella speranza di convincerli a completare gli acquisti nei negozi fisici dislocati sull’intero territorio nazionale, ed estendere così la possibilità dell’ordine, riuscendo a risparmiare più di quanto si sarebbe mai pensato, come nel caso della cuffie wireless, in promozione a meno di 35 euro.

Il modello oggetto del nostro articolo è stato realizzato da Infurture, azienda leader nel settore della produzione di accessori per l’informatica; si tratta di un paio di cuffie wireless, perfettamente compatibili con qualsiasi dispositivo in circolazione, grazie alla connettività bluetooth 5.0, con tantissime funzionalità molto interessanti.

Cuffie wireless che costano davvero pochissimo

Il punto di forza di queste splendide cuffie wireless è proprio il prezzo finale, pensate infatti che partirebbero da un listino consigliato di 59 euro, che risulta oggi essere ridotto di 10 euro in automatico da Amazon, raggiungendo i 49 euro, per poi essere ulteriormente abbassato con il coupon di 15 euro da applicare in pagina, arrivando così a spendere solamente 34,99 euro.

L’autonomia non delude assolutamente le aspettative dei consumatori, raggiungendo senza problemi le 40 ore di utilizzo continuative, che permettono così di godere del prodotto per un lunghissimo periodo, senza differenze o vincoli particolari. La cancellazione attiva del rumore favorisce l’utilizzo in vari ambienti ed ambiti, mentre la qualità audio la possiamo considerare di livello leggermente superiore rispetto al prezzo di vendita del prodotto stesso, provare per credere. La spedizione, come sempre del resto, viene gestita da Amazon.