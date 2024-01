NVIDIA potrebbe annunciare e pubblicare le GPU RTX 50 già alla fine del 2024, più precisamente nell’ ultimo trimestre, e non nel 2025 come aveva preannunciato in precedenza l’ azienda. L’ architetture di queste nuove GPU denominate in codice “Blackwell” porteranno un aumento delle prestazioni di 2,6 volte in più rispetto alle schede NVIDIA RTX 40, grazie all’ utilizzo in maggior numero di SM.

Questo tipo di anticipazione è dovuta, secondo la casa produttrice, anche in base alle vendite delle RTX 40 sul mercato in modo da pubblicare e vendere anche le RTX 50. Le RTX 40 sono costruite con una tecnologia a 4nm e possiede 24 GB di memoria su dei bus a 384 bit con una frequenza di clock di 1325 MHz. Inoltre al CES 2024 verranno presentate oltre alle RTX 50 anche altri modelli di fascia alta in arrivo che dovrebbero rivoluzionare il mondo delle schede grafiche di NVIDIA che adesso realizza anche schede grafiche con l’ utilizzo dell’ intelligenza artificiale.

NVIDIA RTX 50 ecco alcune caratteristiche

Le nuove RTX 50 saranno caratterizzate da 192 SM, 36 GB di memoria a 36 Gbps e un bus a 384 bit; questo è un buon miglioramento dato che dovranno competere con modelli di altri marchi altrettanto performanti. Quindi queste schede dovranno dimostrare di essere all’ altezza del loro nome non soltanto dal punto di vista delle prestazioni ma anche dal rapporto qualità prezzo che è anche ciò che ha reso la casa produttrice NVIDIA così famosa e importante.

Insieme alle RTX 50 verranno presentate anche le RTX 40 che oltre alla velocità sono basate su un’ architettura ad altissima efficienza che rappresenta un grande passo avanti dal punto di vista delle prestazioni e della grafica basata sull’ AI. Infine quindi ci saranno grandi cambiamenti dal punto di vista di schede grafiche che ora avranno nuove caratteristiche e funzionalità migliori e che saranno in grado di fronteggiare la richiesta di schede sempre più performanti per tutti coloro che vorranno avere un PC all’ avanguardia.