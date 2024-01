Una delle migliori tastiere da gaming in circolazione, resta senza dubbio l’Asus Rog Falchion, prodotto che nasce per essere utilizzato in mobilità, dato il suo essere in formato 65%, ma che allo stesso tempo vuole avvicinare il maggior numero di utenti all’acquisto, con un prezzo di tutto rispetto.

A conti fatti è una tastiera meccanica da gaming completamente wireless, con retroilluminazione RGB esattamente dietro i tasti, e possibilità di personalizzare i vari effetti, switch Cherry MX Rossi, pulsanti realizzati in ABS, un piccolissimo pannello touch laterale, con una buona dotazione presente direttamente in confezione.

Asus ROG Falchion, una tastiera molto interessante

Se stavate cercando una tastiera meccanica da utilizzare per il vostro amatissimo gaming, sappiate che siete nel posto giusto, ad oggi infatti la ROG Falchion di Asus è una delle migliori in termini di rapporto qualità/prezzo, anche se comunque l’esborso da sostenere risulta essere particolarmente elevato. La spesa raggiunge i 151,90 euro, riducendo dell’11% il prezzo originario di 169,90 euro.

Tutti coloro che ricorreranno all’acquisto devono comunque sapere essere presente una comoda custodia che facilita il trasporto del prodotto, oltre che essere dotata di una batteria interna che può tranquillamente durare anche fino a 450 ore consecutive. Le modalità di utilizzo sono sostanzialmente due: da un lato la si può collegare fisicamente ad una porta USB, dall’altro invece si potrà utilizzare il trasmettitore WiFi incluso direttamente con trasmissione a 2,4GHz, così da estenderne al massimo l’utilizzo.