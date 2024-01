Samsung Galaxy A14 è indubbiamente uno dei migliori smartphone in circolazione, almeno per quanto riguarda la fascia bassa della telefonia mobile, per la sua incredibile capacità di convogliare entro una spesa ridotta, ottime prestazioni generali.

Al giorno d’oggi su Amazon gli utenti possono indubbiamente spendere poco per avere libero accesso ad un decide da 6,6 pollici di diagonale, con display LCD e risoluzione FullHD+, che è capace di includere al proprio interno 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (con possibilità di espanderla tramite microSD), ma anche una splendida batteria da 5000mAh, che gli permette di godere di una autonomia decisamente superiore al normale.

Samsung Galaxy A14, i prezzi sono al minimo storico

Con il Samsung Galaxy A14 non si scherza, sopratutto con il suo prezzo finale di vendita, se considerate appunto che oggi gli utenti possono avere questo ottimo prodotto con un esborso finale di soli 149 euro, rispetto ai 229 euro previsti dal listino consigliato, ciò porta così ad una riduzione effettiva del 35%.

Spendere poco è davvero possibile per tutti, la versione attualmente disponibile prevede una colorazione Silver (quindi argento), il prodotto non presenta connettività 5G (ci si ferma così al 4G LTE), mentre il sensore fotografico principale è da ben 50 megapixel, utilissimo per scattare istantanee di qualità in ogni condizione di luce. Gli utenti che sceglieranno di acquistare il prodotto, devono ricordare essere corredato da una garanzia legale di 2 anni, dalla data d’acquisto, ed essere completamente sbrandizzato.