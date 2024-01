Fastweb: in arrivo aumenti fino a 4,49€ per la rete fissa

C’è una brutta sorpresa in arrivo per alcuni clienti Fastweb per la rete fissa: sono previsti aumenti fino a 4,49€ a partire dal mese di febbraio.