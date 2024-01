In Italia, ho. Mobile si distingue come uno degli operatori telefonici virtuali più attivi. Grazie alla sua connessione con la rete Vodafone si posiziona, infatti, come uno dei protagonisti nel settore delle offerte mobile. Da sempre competitivo sul mercato, l’operatore, in occasione delle festività, ha deciso di sorprendere ulteriormente i suoi potenziali clienti con una promozione accattivante. Infatti, tutti i nuovi utenti ho. Mobile avranno la possibilità di ricevere una ricarica telefonica omaggio del valore di 5 euro.

L’offerta ho. Mobile che regala una ricarica omaggio

Questa straordinaria offerta è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti di ho. Mobile che decidono di richiedere la portabilità del proprio numero di telefono. Per partecipare, è dunque sufficiente inserire il codice promozionale #hohoho5euro nella sezione dedicata del sito. Va sottolineato che la promozione sarà valida, a meno di eventuali modifiche, fino al 9 gennaio 2024.

Per beneficiare della ricarica telefonica omaggio, i nuovi clienti dovranno attendere il completamento corretto dell’attivazione della nuova SIM e effettuare il primo rinnovo mensile successivo all’adesione all’offerta. Una volta soddisfatte queste condizioni, ho. Mobile si impegnerà ad accreditare sulla scheda SIM del cliente interessato, i 5 euro omaggio entro un massimo di 24 ore.

Inoltre, nel caso in cui il cliente scelga di modificare l’offerta ho. Mobile (optando per un’altra offerta dello stesso operatore) entro il termine del primo mese, il primo rinnovo sarà posticipato al mese successivo, insieme alla conclusione delle 24 ore previste per l’erogazione della ricarica omaggio.

Inoltre, Ho. Mobile ha riferito ai suoi clienti che la ricarica omaggio non influenzerà la durata della vita della SIM. Ciò significa che il credito regalato non sarà considerato nel calcolo del prolungamento della validità della SIM, che viene disattivata automaticamente dopo un anno dall’ultima ricarica.

Per accedere a questa eccezionale promozione e per esplorare le altre offerte proposte dall’operatore, si consiglia di visitare il sito ufficiale di ho. Mobile. Una volta effettuato l’accesso al sito web ufficiale dell’operatore telefonico virtuale, i potenziali clienti potranno trovare ulteriori dettagli sulla promozione e approfondire le varie opzioni disponibili per poter poi accedere alla loro attivazione. Un’occasione davvero imperdibile per tutti coloro che sono interessati a cambiare operatore e cercano convenienza economica e offerte vantaggiose.