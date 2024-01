Il nuovo frigorifero smart di Samsung abilitato all’intelligenza artificiale, può progettare ricette in base alle tue esigenze dietetiche. Il frigorifero Flex a 4 porte su misura del 2024 con AI Family Hub+ sarà presentato al CES il prossimo anno

Samsung ha nel cantiere un frigorifero intelligente per il 2024, con molte funzionalità di AI interessanti. Una di queste è la fotocamera interna che identifica i singoli alimenti e un’app connessa è in grado di suggerire ricette in base a ciò che è presente in magazzino.

Samsung prevede di presentare il frigorifero Flex a 4 porte su misura del 2024 con AI Family Hub+ al CES del prossimo anno. Gli utenti possono eseguire il mirroring del display dei loro Galaxy sul touchscreen Family Hub da 32 pollici, e sono disponibili anche applicazioni separate per i video di Tik Tok e YouTube.

Frigorifero intelligente Samsung: diamo un’occhiata a qualche funzionalità

Nonostante né la fotocamera interna né l’applicazione Family hub siano nuove (il modello del 2023 includeva anch’esso una fotocamera basata sull’AI e poteva creare le ricette), entrambe sono state aggiornate con un maggior numero di funzionalità.

L’app Samsung Food (a cui puoi accedere direttamente tramite family Hub),può connettersi al tuo profilo Samsung Health e personalizzare le ricette in base alle tue esigenze dietetiche. Possiede anche una funzione “immagine in ricetta” (con una migliore visione AI) che riconosce i pasti e i prodotti alimentari dalle fotografie e generare ricette.

Possiede anche una funzione “Personalizza“, che personalizza le ricette come quelle senza glutinine, senza latticini, vegane, vegetariane e altre preferenze dietetiche.

Il frigorifero è ancora perfettibile, perché presenta alcune limitazioni. Ad esempio può riconoscere ancora solo fino a 33 prodotti alimentari. Purtroppo non ci si può aspettare che riconosca già qualcosa di troppo esotico. Riguardo alle scadenze degli alimenti, gli utenti possono inserirle manualmente sul touchscreen di Family Hub, che ti avviserà con una notifica prima che queste si verifichino. Non ci resta altro che aspettare la presentazione di questo nuovo gioiellino Samsung, intanto potete godervi l’anno nuovo.