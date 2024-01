Il 6 dicembre dello scorso anno, Iliad, in occasione delle festività natalizie, ha rilanciato la sua offerta FLASH 180, confermando il prezzo mensile di 9,99 euro e la promessa di fornire “per sempre” 180 GB di dati in 4G/4G+ e 5G, accompagnati da chiamate e SMS illimitati. Inizialmente programmata per scadere il 27 dicembre alle 10:00, l’operatore ha deciso di prorogarla, apportando solo un piccolo cambiamento nel nome, ora Flash 180 2024, mentre il suo contenuto rimane immutato.

La FLASH 180 è stata presentata come parte di una più ampia iniziativa natalizia di Iliad, ma dato il suo successo, l’operatore ha deciso di rinnovare ancora questa offerta. L’operatore ha sottolineato il proprio impegno a non apportare alcuna modifica alle tariffe, garantendo ai clienti che non saranno soggetti a variazioni, specialmente legate all’inflazione.

Iliad Flash 180 2024

L’offerta FLASH 180 include minuti e SMS illimitati, 180 GB di dati (con supporto 5G), il tutto al costo fisso di 9,99 euro al mese. L’attivazione comporta un costo di 9,99 euro, ma è gratuita per i clienti Iliad che desiderano effettuare il passaggio a questa offerta. I servizi inclusi sono Mi Richiami, Hotspot, controllo credito residuo e Segreteria telefonica. La possibilità di usufruire del roaming zero è inclusa con 10 GB aggiuntivi, con l’opzione di acquistare un pacchetto Extra 5GB in UE e Svizzera rispettivamente a 3,99 e 4,99 euro.

L’offerta è disponibile per nuovi numeri, portabilità del proprio numero (MNP), e anche per i già clienti Iliad che desiderano aumentare la quantità di dati a disposizione. L’upgrade alla nuova FLASH 180 è gratuito per i clienti già attivi con altre offerte Iliad. L’attivazione può avvenire sia online sul sito ufficiale dell’operatore (iliad.it) che nei più di 6.000 punti vendita sul territorio.

Va notato che l’accesso al 5G è possibile solo nelle aree coperte dalla rete 5G Iliad e su dispositivi compatibili. L’offerta FLASH 180 può essere attivata da utenti che hanno già sottoscritto una delle offerte specificate, che includono diverse opzioni segnalate sul sito ufficiale dell’operatore.

Gli utenti interessati hanno tempo fino al prossimo 11 gennaio, alle 23:59, per sottoscriverla. A meno che non ci siano ulteriori proroghe che al momento non sono state annunciate. Il suo contenuto invece, come detto, rimane invariato al costo di 9,99 euro ogni mese.