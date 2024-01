L’anno nuovo è iniziato con una brutta notizia per alcuni clienti di Fastweb. L’operatore telefonico ha infatti da poco annunciato l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni sul costo di alcune offerte di rete fissa. Secondo quanto è stato riportato in rete, questi aumenti saranno applicati a partire dal mese di febbraio 2024. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Fastweb, l’operatore annuncia l’arrivo di nuovi aumenti per alcune offerte di rete fissa

A partire da febbraio 2024 l’operatore telefonico Fastweb introdurrà nuovi aumenti sul costo di alcune offerte di rete fissa. È quanto ha da poco annunciato l’operatore, proprio all’inizio del nuovo anno. Si tratta anche in questo caso di aumenti piuttosto consistenti, tra 0,04 euro e 4,49 euro in più al mese.

I colleghi di Mondomobileweb.it hanno riportato alcune delle offerte di rete fissa che saranno coinvolte da questi aumenti.

• Fastweb Casa Light

• Fastweb Casa Privilege

• Fastweb NeXXt Casa

• Fastweb NeXXt Casa Light

• Fastweb NeXXt Internet

• Fastweb Casa

• Fastweb Casa Inbound

• Fastweb Casa OutBound

• Internet

• Internet + Telefono

• Jet

• Joy

• Naviga Senza Limiti

• Superjet

• Supersurf

Gli utenti che saranno coinvolti potranno comunque esercitare il proprio diritto di recesso senza costi di penalità. Dovranno però farlo entro e non oltre il 15 marzo 2024. Potranno farlo inviando una raccomandata, recandosi presso un negozio autorizzato Fastweb oppure dall’area clienti di MyFastweb.

L’operatore ha comunque giustificato questi aumenti: “È importante per noi offrirti un servizio eccellente e a prova di futuro, con una tecnologia sempre all’avanguardia e a impatto zero sull’ambiente, dove il nostro costante impegno per garantire qualità e innovazione non scenda a compromessi con le tue aspettative e con la sostenibilità del pianeta.”