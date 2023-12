Il clima festoso del Natale si prolunga con la gradita estensione dell’offerta Iliad FLASH 180, regalando agli utenti una vantaggiosa proroga che si estende fino al 11 gennaio 2024. Questa offerta, riconosciuta tra le più convenienti nel panorama delle promozioni telefoniche, offre una generosa dotazione di 180 GB di dati in 4G/4G+ e 5G, unita a chiamate e SMS illimitati, il tutto a un incredibile prezzo fisso di 9,99€ al mese, senza alcuna variazione nel corso del tempo.

Iliad prolunga l’Offerta 180 fino a Gennaio

La flessibilità dell’offerta si rivolge sia ai già soddisfatti clienti Iliad che a coloro che intendono effettuare una portabilità da un altro operatore. L’attivazione comporta un piccolo investimento iniziale di 9,99€, un importo che garantisce il mantenimento della tariffa mensile invariata, in ossequio alla formula “per sempre”, senza sorprese o modifiche future.

Oltre a offrire dati, chiamate e SMS illimitati in Italia, Iliad FLASH 180 include 11 GB di dati per il roaming in Europa, fornendo una connettività senza confini. Le chiamate illimitate verso oltre 60 destinazioni internazionali completano un pacchetto di comunicazione globale senza precedenti.

Attivare questa promozione è un gioco da ragazzi. Sia per i nuovi utenti che per coloro che desiderano un upgrade, è sufficiente cliccare sul pulsante dedicato nel sito ufficiale Iliad. Per i già clienti, il passaggio alla promozione FLASH 180 può essere effettuato direttamente nell’area personale, tramite la voce “cambio offerta”.

Ma attenzione: questa opportunità è a tempo limitato, con soli due settimane rimaste per approfittarne. Se desiderate un’abbondanza di giga in 5G a un prezzo vantaggioso, non perdete tempo!

Naviga senza limiti nel nuovo anno

L’offerta Iliad FLASH 180 si presenta come un dono natalizio che continua a donare, offrendo una proroga che consente agli utenti di prolungare il periodo di vantaggi. La stabilità del prezzo e i generosi dati disponibili dimostrano l’impegno di Iliad nel fornire offerte convenienti e trasparenti, con un occhio di riguardo per le esigenze sempre crescenti della clientela. La possibilità di godere di roaming in Europa e chiamate internazionali illimitate amplifica l’attrattiva dell’offerta, rispondendo alle esigenze di un pubblico moderno e globale. La facilità nell’attivazione e la flessibilità per i già clienti sottolineano ulteriormente l’approccio centrato sul cliente di Iliad. In un mercato in costante evoluzione, offerte come questa si ergono a testimonianza del desiderio delle compagnie di telecomunicazioni di offrire servizi competitivi, accessibili e in sintonia con le esigenze mutevoli della clientela.