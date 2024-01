Nell’ultimo giorno del 2023 nell’Epic Games Store è stato rilasciato l’ennesimo gioco gratuito della sua promozione. Non è la prima volta che assistiamo a tutto ciò, tanto che la stessa azienda ci ha abituato a queste promozioni già da diversi anni. Oggi è il turno di Ghostrunner dopo l’uscita di Saints Row il 30.

Non è la prima volta che per le feste Epic Games regali giochi di tutto rispetto insieme a dei grandi giochi, ma quest’anno si è superata, Ghostrunner non è che uno dei tanti grandi giochi che l’azienda statunitense ha reso disponibile gratuitamente. Pochi giorni fa, addirittura, abbiamo potuto vedere un gioco enorme come “Ghostwire: Tokyo“.

Ecco il tredicesimo gioco che l’Epic Games Store ci regala

“A seguito di un cataclisma di proporzioni apocalittiche, l’umanità è stata quasi interamente cancellata dalla Terra. Le poche centinaia di migliaia di sopravvissuti hanno trovato rifugio nella Torre Dharma, un ecosistema autonomo che svetta in una landa desolata”. Così si propone lo studio danese 3D Games, con la pubblicazione dei ragazzi italiani di 505 Games, per intenderci gli stessi di “Terraria” e di “Death Stranding“. La pubblicazione è avvenuta nel 2020 con uscita su PS5 e Ps4, PC e Xbox.

Ghostrunner è uno slasher in prima persona hardcore dall’azione frenetica e ambientato in una mega-struttura cupa e cyberpunk. Scala la Torre Dharma, l’ultimo rifugio dell’umanità, dopo un cataclisma devastante. Raggiungi la cima partendo dal basso, affronta la tirannica Keymaster e ottieni la tua vendetta.

Il mondo di gioco è vasto e dettagliato, e i combattimenti sono frenetici e veloci. Possedendo la lama più avanzata mai creata, sei sempre in inferiorità numerica, ma non vieni mai surclassato. Fai a fette i tuoi nemici con una katana monomolecolare, schiva i proiettili grazie ai tuoi riflessi sovrumani e utilizza una serie di tecniche specializzate per prevalere sul nemico.

Ghostrunner è un gioco semplice ma con una trama intricata e complessa, piena di colpi di scena e momenti di suspance. Consigliamo di affrettarsi per ritirare l’offerta prima che scada alle ore 17 del 01/01/2024, consigliamo inoltre di rimanere sempre aggiornati sulle nostre pagine per non perdere le prossime offerte e promozioni.