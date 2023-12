Ritorna l’appuntamento per i videogiocatori più accaniti con Epic Games Store. Come ormai sappiamo, infatti, per il periodo natalizio l’azienda ha reso disponibile una promozione davvero super. Ogni giorno, infatti, gli utenti potranno scaricare gratuitamente un videogioco al giorno. Ora l’azienda ha svelato ufficialmente il nome del dodicesimo videogioco proposto con questa promozione.

Epic Games Store, annunciato ufficialmente il dodicesimo videogioco

Siamo quasi arrivati a Capodanno e l’azienda Epic Games Store sta continuando a proporre la sua fantastica promozione. Come già accennato in apertura, infatti, gli utenti potranno ora scaricare gratuitamente e senza alcun costo aggiuntivo il dodicesimo videogioco. L’azienda ha infatti da poco svelato il nome del videogioco in questione.

Come riportato dall’azienda, il nuovo videogioco svelato è Saints Row. Quest’ultimo è già disponibile gratuitamente al download e lo sarà fino a quando l’azienda non annuncerà ufficialmente il nome del prossimo videogioco incluso con la promozione di Natale. Continua dunque senza sosta questa super promozione lanciata da Epic Games Store per Natale. Ogni giorno e fino al diciassettesimo videogioco, gli utenti potranno scaricare sul proprio dispositivo tutti i titoli design disponibili dall’azienda.

Epic Games Store non è comunque l’unica che sta proponendo promozioni e iniziative di un certo spessore. Abbiamo infatti visto qualche giorno fa il colosso nipponico Nintendo, che ha proposto sul proprio Nintendo eShop tantissimi videogiochi a dei prezzi letteralmente stracciati. Molti di questi videogiochi sono stati infatti proposti ad un prezzo inferiore ai 5 euro. Queste offerte stanno però per scadere, quindi tutti gli interessati dovranno affrettarsi per non farsele sfuggire.