E’ recentissima la notizia secondo la quale Xiaomi, la nota azienda cinese, sia prossima al rilascio di un nuovissimo caricabatterie per auto da 100W.

Caricabatterie Xiaomi, approfondimenti

L’inedito caricabatterie per auto griffato Xiaomi può sicuramente vantarsi di un particolare design a doppia porta in grado di fornire una potenza massima pari a 100W per ogni volta.

Per non farci mancare nulla, è dotato di un’apposita interfaccia USB Tipo C, con potenza massima pari a 90W e una corrente in uscita che raggiunge i 6,1A.

Ma non sono solo quest’ultime le recentissime aggiunte al nuovo caricabatterie per auto Xiaomi: Difatti, ci sono anche ulteriori aspetti e chicche da non sottovalutare che potrebbero rendere il nuovo caricabatterie molto più funzionale:

Compatibilità di utilizzo con accendisigari da 12V e 24V

Design antiscivolo per aumentare l’aderenza

Display a 4 colori per tenere sotto controllo lo stato di carica effettivo

Ciclo di vita di 3.000 per interfaccia USB Tipo A

Ciclo di vita di 10.000 per interfaccia USB Tipo C

Capacità di resistere a temperature estreme

Ma forse, la particolarità più intrigante di questo caricabatterie, è che sarà completamente compatibile con i dispositivi di brand differenti; Xiaomi ha come chiaro obiettivo quello di rendere questo strumento utile a 360 gradi in grado di fornire più assistenza possibile al guidatore.

Cosa sappiamo sul prezzo

Possiamo affermare con accurata certezza che il caricabatterie per auto Xiaomi è già operante in terra madre, commercializzato ad un prezzo pari a 99 Yuan (13 euro circa).

L’azienda dell’estremo Oriente ha finalmente intenzione di espandersi anche a livello internazionale, ma, purtroppo, per quest’ultima area geografica non disponiamo ancora di un listino prezzi ben dettagliato o di una sua futura disponibilità in Europa.

Per ora, possiamo solo limitarci nel poter fare svariate supposizioni, sperando che il caricabatterie Xiaomi di nuova generazione venga al più presto possibile rilasciato a livello globale.