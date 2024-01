Negli ultimi anni in molte case degli italiani stanno prendendo sempre più luogo gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati dal sole, stiamo parlando degli impianti fotovoltaici, questi ultimi grazie ai numerosi incentivi eco del governo bandito per i cittadini stanno prendendo sempre più piede per cercare di alleggerire il carico nelle bollette elettriche che ogni mese arrivano alla popolazione.

Questa tipologia di impianto serve dunque a produrre energia elettrica ed è suddivisa in due macro classi distinte, abbiamo infatti gli impianti fotovoltaici da accumulo e gli impianti fotovoltaici ha connessione diretta con il sistema, i quali si basano principalmente sullo stesso funzionamento ma offrono due caratteristiche sostanzialmente diverse che Obbligano a ponderare bene la scelta prima degli istallazione di uno o dell’altro.

Le caratteristiche dell’impianto ad accumulo

L’impianto ad accumulo come si può evincere dal nome si basa sostanzialmente sull’accumulo dell’energia elettrica che viene prodotta durante durante il giorno per poi poterla sfruttare durante la notte, sostanzialmente quando l’impianto in funzione alimenterà la vostra abitazione allo stesso tempo l’energia in eccesso verrà accumulata in una grande grande batteria contenuta in un apposito vano, questa è la soluzione certamente più efficiente in quanto può rendere la vostra abitazione completamente indipendente azzerando i costi bolletta, i contro però sono che è la soluzione più costosa dal momento che anche la manutenzione ha costi decisamente più elevata rispetto alla controparte connessione diretta.

Se vivete in zone di Italia particolarmente soleggiate e senza alcun dubbio la soluzione migliore da scegliere dal momento che durante la notte avrete abbastanza energia accumulata per non doverne richiedere al sistema e dunque non dover pagare così bolletta durante il mese.