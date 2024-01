Acquistare una smart TV non è più un privilegio per pochi, ma un obiettivo a cui moltissimi utenti possono effettivamente addurre, nella speranza di poter godere di contenuti di vario genere, tra cui elementi in streaming, direttamente dal proprio divano di casa. Oggi su Amazon è possibile pensare di acquistare una smart TV di casa Samsung, con un risparmio davvero conveniente.

Disponibile sul mercato dal 2021, il prodotto è tecnicamente il modello UE50AU7090UXZT, una smart TV a tutti gli effetti disponibile sul mercato dal 2021, di colorazione nera con display appunto da 50 pollici di diagonale. Le sue dimensioni sono di 72,38 x 25,17 x 1 centimetro, con un peso di 10,4 kg (esclusi i piedini, posti ai lati del televisore stesso). A questo prezzo non ci si poteva aspettare un OLED, bensì è un classico LED con risoluzione comunque in 4K UHD.

Smart TV Samsung: meno di 400 euro per il televisore da 50 pollici

Il suo prezzo di vendita è tutt’altro che elevato, se considerate appunto che parliamo di un prodotto di buona qualità generale, ed a marchio Samsung, per questo ci stupiamo di poterlo pagare solamente 369 euro, con una riduzione del 21% sui 469,99 euro previsti di listino.

Osservando da vicino alcune delle specifiche tecniche del prodotto stesso, notiamo avere processore Crystal 4K, con supporto ad HDR e Motion Xcelerator, il tutto con OTS Lite (audio dinamico) e DVB-T2, ergo piena compatibilità con il digitale terrestre di nuova generazione. La spedizione è da parte di Amazon, con una rapida consegna diretta al vostro domicilio, in tempi relativamente brevi e con garanzia di 2 anni.