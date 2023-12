L’indirizzo IP, un identificativo univoco assegnato al tuo dispositivo quando si connette a Internet, è come un tesoro digitale che merita di essere custodito con estrema attenzione. La sua rivelazione può tradursi in una serie di informazioni sensibili, quali la tua posizione geografica e il fornitore di servizi internet che stai utilizzando. WhatsApp, consapevole della crescente preoccupazione per la privacy degli utenti, ha introdotto una nuova funzionalità mirata a offrire un ulteriore livello di protezione.

Denominata “Proteggi indirizzo IP nelle chiamate”, questa innovativa caratteristica consente agli utenti di nascondere il proprio indirizzo IP durante le chiamate, contribuendo così a preservare la loro privacy online. WhatsApp ha comunicato l’introduzione di questa funzione attraverso un post sul suo blog, sottolineando l’importanza di fornire strumenti avanzati agli utenti consapevoli della privacy.

WhatsApp permette di tutelare la privacy nascondendo l’IP

La procedura per attivare questa funzione è relativamente semplice. Gli utenti devono accedere al menu delle impostazioni dell’app, raggiungere la sezione “Privacy” e quindi selezionare “Avanzate”. Una volta all’interno delle impostazioni avanzate, sarà possibile individuare l’opzione “Proteggi indirizzo IP nelle chiamate” e attivarla spuntando l’apposita casella.

È fondamentale notare che l’utilizzo di questa funzione comporta alcune conseguenze sulla qualità delle chiamate. WhatsApp avvisa gli utenti che, per rendere più difficile l’individuazione della posizione dell’utente, le chiamate su quel dispositivo saranno reindirizzate attraverso i server di WhatsApp in modo sicuro. Questo può causare una riduzione della qualità audio durante le chiamate, ma rappresenta un compromesso necessario per coloro che mettono la privacy al primo posto.

Questa non è l’unica iniziativa di WhatsApp volta a garantire la privacy degli utenti. In passato, a giugno, l’azienda ha introdotto una funzionalità che consente agli utenti di silenziare automaticamente le chiamate provenienti da numeri sconosciuti. Inoltre, è stata implementata un’altra caratteristica che permette agli utenti di bloccare determinate chat utilizzando l’impronta digitale o il riconoscimento facciale.

Questi sforzi evidenziano l’impegno costante di WhatsApp nel migliorare la sicurezza e la privacy degli utenti, fornendo loro strumenti e opzioni avanzate per gestire in modo più efficace le proprie esperienze di comunicazione online. In un mondo sempre più connesso, dove la condivisione di informazioni è la norma, tali iniziative assumono un ruolo cruciale nel garantire che gli utenti abbiano il controllo sulle proprie informazioni personali.