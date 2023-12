Si amplia ulteriormente la proposta del produttore cinese Vivo. Quest’ultimo ha infatti da poco presentato in madre patria un nuovo smartphone della serie Vivo V, ovvero il nuovo Vivo V30 Lite. Si tratta del primo smartphone di questa serie e presenta alcune caratteristiche tecniche piuttosto interessanti per questa fascia di prezzo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo annuncia ufficialmente in madre patria il nuovo Vivo V30 Lite

Vivo V30 Lite è il nuovo smartphone di fascia media del noto produttore cinese Vivo ed è stato da poco annunciato in madre patria. Come già detto in apertura, si tratta del primo dispositivo di questa nuova serie. Tra le sue caratteristiche, spicca in primis il suo display. Ci troviamo di fronte ad un display con tecnologia SuperAMOLED da 6.67 pollici.

Si tratta di un pannello E4 realizzato da Samsung e presenta anche una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz ed una luminosità di picco di 1150 nits. Anche il comparto fotografico è davvero notevole. Sul retro sono infatti presenti tre fotocamere. Troviamo un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Sul fronte è poi presente una selfie camera da ben 50 MP.

Tra le altre caratteristiche, abbiamo una batteria da 4800 mah con ricarica rapida da 44W, il chip NFC, il supporto alle reti 5G e la certificazione di impermeabilità IP54.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Vivo V30 Lite sarà disponibile all’acquisto ad un prezzo iniziale di circa 480 euro al cambio attuale.