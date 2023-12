Le feste sono ormai arrivate e i videogiocatori più accaniti non vedono l’ora di trascorrere interi pomeriggi a giocare a tantissimi videogiochi. In loro soccorso, ci sono le varie aziende del settore del gaming che hanno reso disponibili in questi giorni svariate promozioni e iniziative interessanti. Ricordiamo ad esempio Epic Games Store, che ha reso disponibile una sorta di calendario dell’avvento, proponendo ogni giorno un videogioco diverso da scaricare gratuitamente senza costi. Ora, l’azienda ha svelato il quarto gioco in regalo per gli utenti.

Epic Games Store, arriva ufficialmente il quarto videogioco gratis per Natale

In queste ultime ore è stato reso disponibile un nuovo videogioco totalmente gratuito per tutti gli utenti iscritti a Epic Games Store. Come già detto in apertura, l’azienda ha lanciato ufficialmente una interessante promozione, una sorta di calendario dell’avvento. Ogni giorno, infatti, gli utenti possono scaricare senza costi in comodità un videogioco diverso.

Il quarto titolo reso disponibile in queste ore dall’azienda è quello denominato Art of Rally. Quest’ultimo sarà disponibile al download senza costi per gli utenti a partire dal 22 dicembre 2023. Gli utenti avranno però poco tempo per scaricarlo. Potranno infatti scaricarlo fino a quando l’azienda non annuncerà il gioco gratuito successivo.

Questa iniziativa viene proposta da Epic Games Store ormai da diversi anni e, fin dal suo arrivo, ha riscosso un successo davvero enorme. Proprio per questo motivo, l’azienda continua a proporre negli anni questa super iniziativa per le feste natalizie, riempiendo di gioia i suoi utenti. Vi aggiorneremo non appena sarà annunciato il quinto gioco in regalo.