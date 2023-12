Tanti di noi vorrebbero poter acquistare le Apple AirPods Pro, pur non avendo il denaro necessario per l’ordine, oppure non disporre di uno smartphone Apple, per questo motivo sul mercato esistono tantissime varianti molto simili esteticamente alle suddette, atte proprio a garantire un’experience il più vicina possibile.

Su Amazon sono disponibili in promozione per poco tempo, delle cuffie bluetooth di buona qualità, caratterizzate dal design praticamente identico alle suddette cuffiette di Apple, con una custodia di colorazione bianca (finitura lucida), con inserti argentati atti a conferire maggiore eleganza, ed inframezzato il tutto dalla presenza di 3 LED di stato (che indicano la carica della batteria) nella parte anteriore.

Cuffie bluetooth a basso costo su Amazon: quanto costano?

Avvicinarsi ad un prodotto di questo tipo è decisamente più semplice di quanto abbiate mai immaginato, partendo dal presupposto che oggi costa 29,99 euro, e che è possibile applicare un coupon in pagina del 50%, atto a ridurre così la spesa a soli 15 euro.

Le cuffiette oggetto del nostro articolo presentano certificazione IPX7, per la resistenza a schizzi d’acqua e polvere, hanno una buona autonomia, che può raggiungere le 24 ore complessive di utilizzo, ed ovviamente sono perfettamente compatibili con qualsiasi device in commercio, grazie alla connessione bluetooth 5.3.

Il prodotto è attualmente disponibile solo ed esclusivamente nella suddetta colorazione bianco/argento, senza possibilità di acquistare un colore completamente differente. Sarà possibile poi gestire anche le chiamate, con un microfono in alta definizione di discreta qualità generale. Come al solito, ricordiamo che il coupon potrebbe venire disattivato da un momento all’altro, per questo motivo si consiglia l’acquisto quanto prima.