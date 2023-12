Tutti noi abbiamo sentito parlare almeno una volta del 5g, che per il momento rappresenta la quinta ed ultima generazione della tecnologia cellulare, infatti è l’acronimo di 5th generation.

5g, cosa dobbiamo sapere

Questa nuova tecnologia è stata inventata con lo scopo di aumentare la velocità della rete, migliorare la flessibità dei servizi wireless e diminuire la latenza. Un esempio dei tanti progressi fatti con l’ingresso del 5g è la velocità di picco teorica che si aggira intorno ai 20 Gbps, mentre quella del 4g si aggira solo intorno ad 1 Gbps. La latenza minore che mette a dispozione il 5g, non è da sottovalutare, questo perchè può essere utile per velocizzare sistemi di guida senza conducente, gaming online e addirittura può migliorare le funzioni e le prestazioni di alcune applicazioni aziendali.

Il futuro ha bisogno del 5g

Il 5g è una tecnologia che oggi ci permette “solo” di velocizzare e facilitare molti procedimenti , ma probabilmente un domani non potremmo più farne a meno. Diciamo questo perchè è la “tecnologia di sperimentazione” dell’intelligenza artificiale, dei pagamenti digitali, del blockchain, in generale della digitalizzazione dell’intero paese. Secondo alcune stime, la diffusione del 5g in tutta Europa potrebbe portare all’incirca due milioni e mezzo di nuovi posti di lavoro entro il 2025. Se dovesse arrivare davvero questo magnifico innalzamento degli impieghi, incrementerebbe il PIL (Prodotto Interno Lordo) di circa 113 miliardi di euro l’anno.

Sfatiamo il mito sulla pericolosità del 5g

Spesso si sente parlare che a causa della maggiore potenza e della maggiore frequenza utilizzate dalla rete 5g, si rischia di andare in contro a diversi problemi di salute. La buona notizia su questa tematica è che ad oggi, non esistono studi o certificati che confermino possibili problemi di salute che potrebbero portare al 5g.